أخبار التكنولوجيا|عرض مش هيتكرر.. وحش شاومي Note 11 بـ 4250 جنيها فقط.. مواصفات وسعر هاتف iQOO Neo 7 5G

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت العلامة الفرعية لشركة "فيفو"، iQOO عن هاتفها الذكي iQOO Neo 6 و iQOO Neo 6 SE في الصين بتاريخ ديسمبر 2021، ثم بعد ذلك أعادت تسمية موديل الـ SE ليصبح iQOO Neo 6 فقط في الأسواق الهندية مع حلول 2022. خلال الأشهر القليلة الماضية، العلامة التجارية الصينية كل من طرز iQOO Neo 7 و Neo 7 SE و Neo 7 Racing Edition في الصين.

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أطلقت أوبو هاتف جديد للفئة المتوسطة OPPO A78 5G في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ويوفر اتصال 5G من العلامة التجارية ميزات رئيسية ، مثل شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز ، ومعالج قوي نوع Dimensity 700 ، وإعداد كاميرا بدقة 50 ميجابكسل ، وبطارية كبيرة.

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