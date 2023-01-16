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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|عرض مش هيتكرر.. وحش شاومي Note 11 بـ 4250 جنيها فقط.. مواصفات وسعر هاتف iQOO Neo 7 5G

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مواصفات وسعر هاتف iQOO Neo 7 5G

كشفت العلامة الفرعية لشركة "فيفو"، iQOO عن هاتفها الذكي  iQOO Neo 6 و iQOO Neo 6 SE في الصين بتاريخ ديسمبر 2021، ثم بعد ذلك أعادت تسمية موديل الـ SE ليصبح iQOO Neo 6 فقط في الأسواق الهندية مع حلول  2022. خلال الأشهر القليلة الماضية، العلامة التجارية الصينية كل من طرز iQOO Neo 7 و Neo 7 SE و Neo 7 Racing Edition في الصين.

عرض مش هيتكرر.. وحش شاومي Note 11 بـ 4250 جنيها فقط

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف شاومي الأسطورة Redmi Note 11 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

بسعر رخيص مش هتصدقه.. أوبو تطلق موبايل رائع A78 5G

أطلقت أوبو هاتف جديد للفئة المتوسطة OPPO A78 5G في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ويوفر اتصال 5G من العلامة التجارية ميزات رئيسية ، مثل شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز ، ومعالج قوي نوع Dimensity 700 ، وإعداد كاميرا بدقة 50 ميجابكسل ، وبطارية كبيرة.

 

تصفيات سامسونج.. خصم 8850 جنيها على أفضل موبايل S22 Ultra

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على الهاتف الرائد الذي ينافس بقوة بين هواتف الفلاجشيب ويحتوي على مجموعة من المواصفات التقنية المميزة، وهو هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22 Ultra. 

 

لو مش معاك فلوس.. هتقدر تشتري موبايل قوي بـ 2600 جنيه

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف تكنو Tecno Spark 9 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

iQOO فيفو شاومي أوبو سامسونج

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