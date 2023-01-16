وزير الهجرة الكندي: البلاد بحاجة إلى المزيد من الوافدين بسبب نقص العمالة

أكد وزير الهجرة الكندي شون فريزر، اليوم /الاثنين/ أن البلاد بحاجة إلى المزيد من الوافدين الجدد لمعالجة نقص العمالة والتغيرات الديموجرافية التي تهدد مستقبل البلاد.

وشدد الوزير - في تصريح صحفي - على ضرورة استمرار كندا في زيادة طموحها في الهجرة وجلب المزيد من السكان في سن العمل والأسر الشابة إلى البلاد.

وتأتي تصريحات الوزير بعد أسابيع من إعلان الحكومة الليبرالية عن خطة هجرة جديدة تسمح لكندا باستقبال 500 ألف مهاجر سنويا بحلول عام 2025 وبقدر ما يتعلق الأمر بإحصائيات عام 2022، أصبح 431645 شخصا مقيمين دائمين في كندا.

وقال فريزر إن العديد من المقيمين الدائمين الجدد يعيشون بالفعل في كندا على سبيل المثال، أصبح 157000 طالب دولي مقيمين دائمين في عام 2021.

وتعمل الحكومة الليبرالية الكندية على تعزيز وتسهيل إجراءات الهجرة إلى البلاد للمساعدة في سد العجز الحاد في سوق العمل الكندي.

