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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا بدقة 108 ميجابيكسل.. مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Fold 5

تعتزم شركة  سامسونج  الكورية إطلاق جيل جديد من هاتفها الفلاج شيب الرائد Galaxy Z Fold في وقت لاحق من هذا العام سيحمل اسم سامسونج جالاكسي زد فولد 5. 

ووفقا لتقرير موقع 91mobiles التقني من المتوقع أن يقدم Samsung Galaxy Z Fold 5 تقنيات رائعة ورائدة كجزء من حملة تشويقه ومنافسته مع العلامات التجارية الأخرى الطامحة إلى المنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، بعد أن كانت القفزة بين Galaxy Z Fold 3 و Z Fold 4 في الغالب ترقيات محدودة و تدريجية، وسيأتي  Galaxy Z Fold 5 باختلافات ثورية وقفزة نوعية مع تغيير في التصميم.

سيحتوي Samsung Galaxy Z Fold 5 على حامل للقلم S-Pen ووحدة معالجة مركزية جديدة من نوعها تقدم لأول مرة، كما يزعم التقرير أن Samsung Galaxy Z Fold 5 سيأتي مع شاشة قابلة للطي لا تتجعد في المنتصف ، بالإضافة إلى ترقيات كبيرة في الكاميرا الأساسية وجودتها.

Samsung Galaxy Z Fold 5

ميزات Samsung Galaxy Z Fold 5

من المرجح أن تتبنى  Samsung  لغة تصميم جديدة مع مفصلات جديدة حتى تتجنب التجعد في المنتصف، وهي ليست تكنولوجية جديدة تماما، فهي موجودة في براءات الاختراع المقدمة للهواتف القابلة للطي منذ حوالي 5 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى أن نفس التقنية تقدمها شركة أوبو حيث عرضت بالفعل تصميمات لهواتف قابلة للطي بلا تجعد في الشاشة عند عمودها الفقري.

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يبدو أن شركة  سامسونج  Samsung ستعتمد بالفعل هذه التقنية مع تصميم مختلف للهاتف القادم، مع لغة تصميم يشبه قطرة الماء عند الطي، يمكن أن يكون التحديث الأهم الآخر لـ Galaxy Z Fold 5 هو مستشعر الكاميرا الرئيسية التي تأتي بدقة 108 ميجابكسل، أي أعلى بكثير من جودة الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل في جالاكسي Z Fold 4.

الفلاج شيب سامسونج سامسونج جالاكسي زد فولد 5 Samsung Galaxy Z Fold 5 S-Pen أوبو

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