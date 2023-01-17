أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 17-1-2023

يرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر.



أسعار العملات العربية



سجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلي كالاتي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء أعلى العملات العربية سعرا 93.20جنيه للشراء و96.85 جنيه.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلي عند 7.84جنيه للشراء و7.86جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلي نحو 8.03جنيه للشراء و8.04جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء أعلى العملات العربية سعرا 93.41جنيه للشراء و 96.85 جنيه للبيع مقارنة 96.77 جنيه للبيع .





أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء أعلى العملات العربية سعرا 96.84جنيه للشراء و 97.16 جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي نحو 7.87جنيه للشراء و7.89جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي نحو 8.04جنيه للشراء و8.07جنيه للبيع .