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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 17-1-2023

العملات العربية
العملات العربية

يرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر.


أسعار العملات العربية
 

سجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنك  الأهلي كالاتي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء أعلى العملات العربية سعرا 93.20جنيه للشراء و96.85 جنيه.

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واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلي عند 7.84جنيه للشراء و7.86جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلي نحو 8.03جنيه للشراء و8.04جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

 

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء  فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء أعلى العملات العربية سعرا 93.41جنيه للشراء و 96.85 جنيه للبيع مقارنة 96.77 جنيه للبيع .


 

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء أعلى العملات العربية سعرا 96.84جنيه للشراء و 97.16 جنيه للبيع .


سعر الريال السعودي

 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي نحو  7.87جنيه للشراء و7.89جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

 

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي نحو 8.04جنيه للشراء و8.07جنيه للبيع .

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