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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام عبد البديع تكشف سبب خلافها مع محمد رمضان |فيديو

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

كشفت الفنانة إلهام عبد البديع، عن أن سبب الخصام بينها ومحمد رمضان، كان لعدم مشاركتها معه في مسلسل، وإنها فضلت أن تشارك مع الزعيم عادل إمام، مؤكدة أنها لم تتعمد إغضاب محمد رمضان منها نهائيا.
وأضافت الفنانة إلهام عبد البديع خلال حوارها في برنامج "نص الكلام" المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامية راغدة شلهوب، أن محمد رمضان من الشخصيات الجميلة، وأنها ترغب في العمل معه، ولكنها اعتذرت عن مشاركتها في عمل  فني معه و ذلك، لانها سوف تعمل مع الفنان عادل امام في مسلسل وسوف يتم الإمضاء عليه للبدء فى العمل مع عادل إمام.

دويتو غنائي مع  تامر حسنى

وعبرت  إلهام عبد البديع، عن رأيها عندما توجهت إليها الإعلامية راغدة شلهوب بسؤال حول رغبتها في التعامل في دويتو غنائي  مع محمد رمضان ام تامر حسني ،ولكنها اختارت التعامل الغنائي مع المطرب تامر حسنى.

إلهام عبد البديع محمد رمضان عادل إمام راغدة شلهوب تامر حسني

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