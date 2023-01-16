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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم دولي سابق يُفجر مفاجأة في مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

فجر الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف، مفاجأة بخصوص قرار طرد علي جبر مدافع بيراميدز في مباراة فريقه أمام الزمالك في كأس مصر.

وأشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء في وجه علي جبر قبل انقضاء ربع ساعة من بداية المباراة، بعد شده لـ سيف الدين الجزيري، ليُكمل بيراميدز المباراة منقوص العدد.

وتأهل فريق بيراميدز لنهائي بطولة كأس مصر وذلك بانتصاره على الزمالك بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وقال عبد الرؤوف خلال تحليله للقطات التحكيمية عبر قناة الزمالك: "لعبة البطاقة الحمراء لعلي جبر هي خطأ من البداية على الجزيري لصالح فريق بيراميدز".

وأضاف: "كان يجب على حكم تقنية الفيديو تنبيه البنا وإلغاء البطاقة الحمراء واحتساب خطأ لبيراميدز".

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