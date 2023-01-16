عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مريم ناعوم: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ونيللي كريم طاقة إبداعية..فيديو

مريم ناعوم
مريم ناعوم

أكدت مريم ناعوم، الكاتبة والسيناريست، أن تجربة فيلم "واحد صفر" مع نخبة من كبار النجوم هو الأبن البكر لها، قائلة: "نيللي كريم بما قدمته وتقدمه لديها طاقة إبداعية كبيرة وقادرة على الإبهار، والنجمة إلهام شاهين فاجأتني بأدائها في هذا الفيلم".

txt

نيللي كريم عن دورها في عملة نادرة: تحدي كبير في رمضان

txt

نيللي كريم تهنئ درة بعيد ميلادها ال43 عبر إنستجرام

وأضافت مريم ناعوم، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها كانت محظوظة للعمل مع نجوم ومخرجين كبار، كالمخرجة كاملة أبو ذكري، مشددة على أن مهنتها قاسية جدًا وتحتاج أن يكون الشخص محارب لكي يستمر فيها، بجانب وجود الدعم لها.

وعبرت الكاتبة مريم ناعوم، عن أمنيتها العمل مع النجم كريم عبد العزيز ومن النساء النجمة هند صبري، قائلة: "أتمنى الاشتراك في عمل مع الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة هند صبري هي الوحيدة من أبناء جيلها لم نشترك معا في عمل درامي أو سينمائي"، منوهة إلى أنها بدأت العمل الفني بالدخول في مجال المونتاج، بالإضافة إلى أنها عملت لـ3 سنوات في الدعاية والإعلان.

وتابعت: "أنا من بيت فني وكان العنصر الأساسي في منزلنا، وكان هناك اهتمام بالقراءة والموسيقى"، مشددة على أن هذا ما شكل هويتها وتكوين مخزون ثقافي جيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني: ننتظر قرارات مهمة من الشركاء لتزويدنا بالأسلحة بعد هجوم دنيبرو

تونس.. قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا بخصوص الانتخابات التشريعية

العليا للزيوت: هدفنا توفير احتياجات المواطن المصري.. فيديو

تختلف حسب المكان| الحد الاقصى لأسعار مجموعات الدعم بالمدارس 100 جنيه للمادة

100 مليون دولار لضم محمد صلاح من ليفربول.. وشرط وحيد للرحيل

صفعة لإسرائيل.. 39 دولة توجه تحذيرا شديدا للاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرب القهوة على الريق.. يصيبك بأمراض خطيرة

جواها كيماويات.. احذر تناول هذا النوع من التونة

تنهى حياتك..كارثة عند تناول زيت الزيتون مطهى

طرق طبيعية وفعالة لعلاج البشرة الجافة في الشتاء

فيديو

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

مقدم 70 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان

طوربيد يوم القيامة .. روسيا تعلن إنتاج أول رؤوس حربية نووية "فيديوجراف"

عيالها التلاتة راحوا منها في غمضة عين | مأساة أم بالهرم ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ