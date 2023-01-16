مريم ناعوم: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ونيللي كريم طاقة إبداعية..فيديو

أكدت مريم ناعوم، الكاتبة والسيناريست، أن تجربة فيلم "واحد صفر" مع نخبة من كبار النجوم هو الأبن البكر لها، قائلة: "نيللي كريم بما قدمته وتقدمه لديها طاقة إبداعية كبيرة وقادرة على الإبهار، والنجمة إلهام شاهين فاجأتني بأدائها في هذا الفيلم".

وأضافت مريم ناعوم، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها كانت محظوظة للعمل مع نجوم ومخرجين كبار، كالمخرجة كاملة أبو ذكري، مشددة على أن مهنتها قاسية جدًا وتحتاج أن يكون الشخص محارب لكي يستمر فيها، بجانب وجود الدعم لها.

وعبرت الكاتبة مريم ناعوم، عن أمنيتها العمل مع النجم كريم عبد العزيز ومن النساء النجمة هند صبري، قائلة: "أتمنى الاشتراك في عمل مع الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة هند صبري هي الوحيدة من أبناء جيلها لم نشترك معا في عمل درامي أو سينمائي"، منوهة إلى أنها بدأت العمل الفني بالدخول في مجال المونتاج، بالإضافة إلى أنها عملت لـ3 سنوات في الدعاية والإعلان.

وتابعت: "أنا من بيت فني وكان العنصر الأساسي في منزلنا، وكان هناك اهتمام بالقراءة والموسيقى"، مشددة على أن هذا ما شكل هويتها وتكوين مخزون ثقافي جيد.