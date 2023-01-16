فوازير فيريرا.. تعليق مثير من أيمن يونس على خروج الزمالك من الكأس

انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق ، فيريرا بعد الخروج المفاجئ من بيراميدز فى دور نصف نهائى كأس مصر.

وقال يونس ،عبر قناة أون تايم سبورت ، أن فيريرا ما زال يقدم فوازير فيريرا للمباراة الرابعة على التوالي، وهزيمة اليوم كانت متوقعة والزمالك أدائه سر هزيمته ، وخاصة البطء بعد الهدف.

وشدد أيمن يونس، على أن اللاعبون يلعبون بشكل فردي وثقة بدون واقعية، على الجانب الآخر استبسال وقوة ولكن تغييرات فيريرا لا يوجد فيها مخاطرة.

وتابع، رأينا من لاعبي الزمالك رعونة ونرجسية في الفترة الأخيرة سواء داخل الملعب وتصرفات أخرى خارج الملعب.