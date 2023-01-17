الفنان محمد عبدالعظيم: كنت حريف كرة شراب.. وتعلمت المسرح على يد خطاط





قال الفنان محمد عبدالعظيم، إنّ جيله تعلم القيم والمبادئ من الشارع، حيث كان الأطفال يحترمون الكبار، ورغم ذلك، فقد كان طفلا شقيا، موضحًا: "كنت حريف في الكرة الشراب".



وأضاف عبدالعظيم، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC، أنه بدأ مشواره مع المسرح عندما طالبا في المرحلة الثانوية، حيث تعلمه على يد رجل بسيط يعمل خطاطا، وكان يعي ويستوعب قواعد المسرح جيدا: «كان مسرحجي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، علمنا براعة الاستهلال وكيف يكون حضوري طاغيا، ووضع مرادف للجملة والكلمة».

وأشار، إلى أنه عمل في الثقافة الجماهيرية ومسرح الهواة واكتسب الموهبة بشكل كبير، حتى احترف فرقة الورشة: «كنت جاهز وعندي قدرات كبيرة، تعلمت حاجات غلط في الهواة، مثل المبالغة في التمثيل، وكان في عشوائية، ولكنني تعلمت من جديد في فرقة الورشة، هذه الفرقة أصقلتني وعلمتني كيف أقف على المسرح، فقد سبق لها أن خرج منها سيد رجب وعبلة كامل وغيرهما».

مثل بيومي فؤاد وصبري فواز

ولفت، إلى أنه ينتمي إلى جيل رائع من الفنانين مثل بيومي فؤاد وصبري فواز وخالد صالح وخالد الصاوي: "كنا نتنافس على الأدوار في مسرح الهناجر بحب وكنا بنساعد بعض، كانت مجموعة هايلة وكلنا كنا نقرأ ونعرف مزيكا".