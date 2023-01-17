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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثروة كبيرة.. الفنان محمد عبدالعظيم: كنت بحلم أبقى مشهور والناس تتصور معايا

الفنان محمد عبد العظيم
الفنان محمد عبد العظيم

قال  الفنان محمد عبد العظيم، إنه سعيد بتحقيق جزء من أحلامه، المتمثلة في ‏حب الناس، والشهرة، متابعًا: "أنا اتعرفت، والناس بقت تسلم عليا في ‏الشارع، وبتتصور معايا، وده حلمي من زمان، ودي ثروة كبيرة"، مشيرًا ‏إلى أنه يتمنى أن تكون لديه مساحة اختيار الأدوار الفنية المعروضة من ‏دون أي فرض عليه.‏

وأضاف "عبدالعظيم"، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ‏مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة‎ CBC‏: " أتمنى اختيار ‏الأدوار التي تشبعني فنيًا ولا أجبر على أداء عمل فني كوني محتاج أو ‏مضطر أشتغل، لذلك نفسي أوصل لتلك المرحلة وأستطيع رفض الأدوار ‏التي لا تناسبني".‏

 

راضي للغاية عن وضعه بشكل عام

وأشار إلى أنه راض للغاية عن وضعه بشكل عام، موضحًا أن حالة ‏الرضا لديه أصلها التربية والبيئة التي نشأ فيها، إذ أن والده كان ‏موظفا بسيطا وراض دائمًا، وكان يعلمه القناعة، وعدم النظر لـ"أكل ‏اللي جنبك" ولا للأشخاص الأعلى منه، وعدم شغل نفسه بمن حوله، وإنما ‏التركيز على أنه دائما بخير، متابعًا: ارض بقليلك هتسعد".‏

الفنان محمد عبدالعظيم التربية قصواء الخلالي موظف عمل فني

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