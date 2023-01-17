ثروة كبيرة.. الفنان محمد عبدالعظيم: كنت بحلم أبقى مشهور والناس تتصور معايا

قال الفنان محمد عبد العظيم، إنه سعيد بتحقيق جزء من أحلامه، المتمثلة في ‏حب الناس، والشهرة، متابعًا: "أنا اتعرفت، والناس بقت تسلم عليا في ‏الشارع، وبتتصور معايا، وده حلمي من زمان، ودي ثروة كبيرة"، مشيرًا ‏إلى أنه يتمنى أن تكون لديه مساحة اختيار الأدوار الفنية المعروضة من ‏دون أي فرض عليه.‏

وأضاف "عبدالعظيم"، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ‏مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة‎ CBC‏: " أتمنى اختيار ‏الأدوار التي تشبعني فنيًا ولا أجبر على أداء عمل فني كوني محتاج أو ‏مضطر أشتغل، لذلك نفسي أوصل لتلك المرحلة وأستطيع رفض الأدوار ‏التي لا تناسبني".‏

راضي للغاية عن وضعه بشكل عام

وأشار إلى أنه راض للغاية عن وضعه بشكل عام، موضحًا أن حالة ‏الرضا لديه أصلها التربية والبيئة التي نشأ فيها، إذ أن والده كان ‏موظفا بسيطا وراض دائمًا، وكان يعلمه القناعة، وعدم النظر لـ"أكل ‏اللي جنبك" ولا للأشخاص الأعلى منه، وعدم شغل نفسه بمن حوله، وإنما ‏التركيز على أنه دائما بخير، متابعًا: ارض بقليلك هتسعد".‏