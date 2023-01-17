ثروة كبيرة.. الفنان محمد عبدالعظيم: كنت بحلم أبقى مشهور والناس تتصور معايا

قال الفنان محمد عبد العظيم، إنه سعيد بتحقيق جزء من أحلامه، المتمثلة في حب الناس، والشهرة، متابعًا: "أنا اتعرفت، والناس بقت تسلم عليا في الشارع، وبتتصور معايا، وده حلمي من زمان، ودي ثروة كبيرة"، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تكون لديه مساحة اختيار الأدوار الفنية المعروضة من دون أي فرض عليه.
وأضاف "عبدالعظيم"، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة CBC: " أتمنى اختيار الأدوار التي تشبعني فنيًا ولا أجبر على أداء عمل فني كوني محتاج أو مضطر أشتغل، لذلك نفسي أوصل لتلك المرحلة وأستطيع رفض الأدوار التي لا تناسبني".
راضي للغاية عن وضعه بشكل عام
وأشار إلى أنه راض للغاية عن وضعه بشكل عام، موضحًا أن حالة الرضا لديه أصلها التربية والبيئة التي نشأ فيها، إذ أن والده كان موظفا بسيطا وراض دائمًا، وكان يعلمه القناعة، وعدم النظر لـ"أكل اللي جنبك" ولا للأشخاص الأعلى منه، وعدم شغل نفسه بمن حوله، وإنما التركيز على أنه دائما بخير، متابعًا: ارض بقليلك هتسعد".