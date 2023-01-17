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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل مثيرة.. كواليس اجتماع رابطة الأندية واتحاد الكرة مع كلاتنبرج بشأن التحكيم

كلاتنبرج
كلاتنبرج

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن كواليس ما جاء في الاجتماع مع اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة مارك كلاتنبرج.

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وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "تحدثنا مع كلاتنبرج خلال الاجتماع وطلبنا منه ردودا واضحة وصريحة عن كل الشكاوى ضد التحكيم في الفترة الماضية".

وأضاف "طلبنا من كلاتنبرج أن تكون هناك تقارير شاملة لكل الأخطاء في الملعب وطريقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحكام؛ وذلك لحماية التحكيم قبل حماية الأندية".

وواصل "بالتأكيد يوجد أخطاء والجميع يراها ولكن بنسب متفاوتة، هناك أخطاء لا يمكن الاختلاف عليها وأخرى نسبية وفي هذه الحالة رأي كلاتنبرج سيكون الصواب لأنه هو المرجع التحكيمي بالنسبة لنا".

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وأكمل "الاجتماع مع لجنة الحكام سيقام بصفة دورية وكلنا أمل أن يكون هناك تصحيحا للأخطاء وتطوير مستوى الحكام".

وأردف "سيتم الإعلان من قبل لجنة الحكام عن قواعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للحكام، وأيضا بروتوكول تقنية الفيديو".

وشدد "لا يوجد خلاف مع بيراميدز وعندما تم نشر بيان رابطة الأندية لم أعجب بذلك لأن هذا ليس أسلوب إدارة الأزمات من قبل الرابطة ولكنه كان ردا على بيان بيراميدز".

أحمد دياب رابطة الأندية المصرية المحترفة اتحاد الكرة مارك كلاتنبرج بيراميدز

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