عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواجه سموحة «الصامد» في كأس مصر .. اليوم

الأهلي وسموحة
الأهلي وسموحة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره سموحة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لكأس مصر 2021-2022.

txt

القيعي يكشف موقف الأهلي من موليكا وبديله.. تفاصيل مثيرة وتضحيات مالية

txt

مبلغ ضخم.. محمد شبانة يكشف قيمة صفقة مهاجم الأهلي الجديد

ويأمل الأهلي في الوصول للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، بعدما خسر النسخة الماضية أمام الزمالك بنتيجة هدفين لهدف.

وحجز فريق بيراميدز مقعده في نهائي كأس مصر نسخة 2021-2022، بعد الفوز على حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

txt

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة.. تفاصيل

txt

محاولات تفطيس.. إعلامي: أتحدى أن يقوم الزمالك بشكوى صفقة الأهلي الجديدة

وعلى الجانب الأخر، عبر فريق سموحة إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على منتخب السويس بنتيجة هدفين دون رد.

وتعد هذه المواجهة الرابعة بين الفريقين في مسابقة كأس مصر، حيث سبقها 3 مواجهات كانت الفوز للأهلي خلال مباراتين، بينما حسم سموحة لقاء وحيد لصالحه.

النادي الأهلي سموحة كأس مصر الزمالك بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

ماذا نقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يصل نواكشوط للمشاركة في الملتقى الثالث للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم

كيفية التوبة والرجوع إلى الله؟.. علي جمعة: هذا الذكر يعينك عليها

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والدواجن والخضروات والعملات

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

صافرات الإنذار تدوي شرق أوكرانيا

في ذكرى وفاة فاتن حمامة.. عدد زيجاتها ومحطات من مشوارها الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف غريب.. رجل يحمل حقيبة مليئة بالثعابين في الهند| فيديو

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

لو مش عارفة تشتري الذهب اتصوري معاه.. صفحة تثير الجدل على فيسبوك

فيديو

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ