الأهلي يواجه سموحة «الصامد» في كأس مصر .. اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره سموحة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لكأس مصر 2021-2022.

ويأمل الأهلي في الوصول للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، بعدما خسر النسخة الماضية أمام الزمالك بنتيجة هدفين لهدف.

وحجز فريق بيراميدز مقعده في نهائي كأس مصر نسخة 2021-2022، بعد الفوز على حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

وعلى الجانب الأخر، عبر فريق سموحة إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على منتخب السويس بنتيجة هدفين دون رد.

وتعد هذه المواجهة الرابعة بين الفريقين في مسابقة كأس مصر، حيث سبقها 3 مواجهات كانت الفوز للأهلي خلال مباراتين، بينما حسم سموحة لقاء وحيد لصالحه.