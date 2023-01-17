إلتشي يتعادل مع قاديش بهدف لكل منهما في الدوري الإسباني لكرة القدم

تعادل إلتشي مع مضيفه قاديش بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، على ملعب رامون دي كارانزا في ختام الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.



تقدم قاديش في الدقيقة السابعة عن طريق براين أوكامبو، وعدل إلتشي النتيجة في الدقيقة 81 عبر اللاعب إزكويل بونسي.



ورفع قاديش رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما أصبح رصيد إلتشي 5 نقاط في المركز الأخير.



ويتصدر برشلونة ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.