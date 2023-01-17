محافظ قنا ومطران دشنا يفتتحان كنيسة العذراء مريم

افتتح محافظ قنا أشرف الداودي، ونيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، كنيسة العذراء مريم والقوي القديس الأنبا موسى الأسود، بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، والمقامة على مساحة 400م2.

وهنأ المحافظ نيافة الأنبا تكلا وأهالى قرية فاو بحري، بمناسبة افتتاح كنيسة العذراء مريم والقوي القديس الأنبا موسى الأسود، معربا عن سعادته بافتتاح دور العبادة ليس فقط لقدسيتها وممارسة الشعائر الدينية بداخلها، ولكن لكونها منابر تهدف إلى التنوير والتثقيف وبناء عقيدة الإنسان، لافتا إلى أنه تم افتتاح مسجد آل حمد بنفس القرية، تزامنا مع افتتاح الكنيسة الجديدة.



وأكد أن مصر ستظل دومًا وطنًا يحتضن الجميع ويعيش فيه كل أبنائه في تكاتف وأمان خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسعي دائما إلى السير بخطوات ثابتة نحو بناء مستقبل مشترك بين جميع أبناء الوطن انطلاقا من كوننا نسيجًا واحدًا، وشعبًا واحدًا، فالوطن متأصل في وجدان كل فرد فينا.



وفي ختام كلمته توجه بالشكر إلى الرئيس السيسي على صدور قانون بناء وترميم الكنائس في عهده، كما توجه بالشكر لنيافة الأنبا تكلا وجميع الكهنة وكل من ساهم في بناء هذا الصرح الكبير، داعيا الله عز وجل أن يكلل مجهودات الجميع بالنجاح لما فيه الخير للوطن.



من جانبه، أعرب نيافة الأنبا تكلا عن شكره لمحافظ قنا لما قدمه من إنجازات على أرض الواقع، فضلا عن دعمه للكنيسه، مشيدا بقانون بناء وترميم الكنائس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية لتأصيل الوعي الوطني في ظل التعايش والمحبة، لافتا إلى أن دار العبادة ليست مقتصرة على إقامة الشعائر الدينية بل هي مكان لتعلم وغرس قيم المحبة والسلام وحب الوطن.



وفى نهاية الاحتفال قدم الأنبا تكلا درع المطرانية لمحافظ قنا.



حضر الافتتاح حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ تاج الدين أبو الوفا مدير عام المنطقة الأزهرية بقنا، والشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والنائب أسامة الهواري والنائب طارق سلان، والنائب محمد كمال موسى أعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وعمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة‪.