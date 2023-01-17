وزير الأوقاف يصل نواكشوط للمشاركة في الملتقى الثالث للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم

وصل الدكتور محمد مختار مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إلى مطار نواكشوط أم التونسي الدولي؛ للمشاركة في أعمال الملتقى الثالث للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم.

وينظم الملتقى برعاية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتحتضنه العاصمة الموريتانية، ابتداء من اليوم وحتى الخميس القادم، بعنوان: "ادخلوا في السلم كافة".

وكان في استقبال جمعة لدى سلم الطائرة وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الدكتور الداه سيدي ولد اعمر طالب والأمين العام للمؤتمر الافريقي لتعزيز السلم الشيخ عبد الله المحفوظ بن بيه وبعض كبار المسؤولين الموريتانيين.

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة كلمة مهمة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر.

وتأتي المشاركة المصرية في المؤتمر الذي يشهد مشاركة كبيرة من الحكومات الإفريقية؛ في إطار اهتمام الدولة المصرية بعمقها الإفريقي، وحرصها على التعاون والتواصل مع جميع دول القارة، وبخاصة في مجال نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف، والعمل على إحلال السلام بمختلف دول القارة.