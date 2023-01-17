عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يصل نواكشوط للمشاركة في الملتقى الثالث للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار مختار جمعة وزير الأوقاف

وصل الدكتور محمد مختار مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إلى مطار نواكشوط أم التونسي الدولي؛ للمشاركة في أعمال الملتقى الثالث للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم.

وينظم الملتقى برعاية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتحتضنه العاصمة الموريتانية، ابتداء من اليوم وحتى الخميس القادم، بعنوان: "ادخلوا في السلم كافة".

وكان في استقبال جمعة لدى سلم الطائرة وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني الدكتور الداه سيدي ولد اعمر طالب والأمين العام للمؤتمر الافريقي لتعزيز السلم الشيخ عبد الله المحفوظ بن بيه وبعض كبار المسؤولين الموريتانيين.

ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة كلمة مهمة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر.

وتأتي المشاركة المصرية في المؤتمر الذي يشهد مشاركة كبيرة من الحكومات الإفريقية؛ في إطار اهتمام الدولة المصرية بعمقها الإفريقي، وحرصها على التعاون والتواصل مع جميع دول القارة، وبخاصة في مجال نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف، والعمل على إحلال السلام بمختلف دول القارة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

ماذا نقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يصل نواكشوط للمشاركة في الملتقى الثالث للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم

كيفية التوبة والرجوع إلى الله؟.. علي جمعة: هذا الذكر يعينك عليها

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والدواجن والخضروات والعملات

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

صافرات الإنذار تدوي شرق أوكرانيا

في ذكرى وفاة فاتن حمامة.. عدد زيجاتها ومحطات من مشوارها الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف غريب.. رجل يحمل حقيبة مليئة بالثعابين في الهند| فيديو

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

لو مش عارفة تشتري الذهب اتصوري معاه.. صفحة تثير الجدل على فيسبوك

فيديو

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ