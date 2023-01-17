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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوى العاملة تسلم تعويضات التأمين ضد الحوادث لـ19 أسرة عمال متوفين ومصابين

صدى البلد

سَلّمت وزارة القوى العاملة شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 19 أسرة عمال متوفين ومصابين من العمالة غير المنتظمة، من 9 محافظات، بإجمالى مبلغ  مليون و952 ألف جنيه، مقدمة من الوزارة كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها شركة التأمين طبقا للاتفاق مع الوزارة  لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً .

وقام بتسليم الشيكات  - نيابة عن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير منال عبد العزيز.

وتأتي هذه التعويضات  في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقد شملت حالات وفاة لـ 10 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: الجيزة، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، والشرقية، والفيوم، وبنى سويف، وهم: محمد حمدى سيد محمد، ومجدى عياد سيدهم، ومؤمن فاروق عبد المنعم، وأسامة على أحمد عطية، وصدام خلف على عبد المنعم، ومجدى لطفى محمد محمد، ورمضان حسن رجب سعد، ومحمود عبد الباقى شعيب، ورمضان مساعد رمضان، وجودة سعد جودة.

كما شملت التعويضات المصروفة، نسبة عجز لـ 9 عمال مصابين، من محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والمنيا 152 ألفاً و920 جنيها، كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة وهم : مصطفى أحمد محمد عطية، وجرجس كمال فضل عبد السميع، وكرم أحمد عبد ربه، وأشرف يوسف فهيم، وبرسوم فرج رزق الله، وسمير عبد الخير يوسف بشاى، ومحمود عطا قناوى عرابي، ووجيه خلة سفين، وأحمد فتحى محمد علي.

وقدمت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب العزاء لأسر العمال المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للعمال المصابين، مؤكدة حرص الوزارة رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر، وأكدت أن وزير القوى العاملة يوجه بصفة مستمرة ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لأسر العمالة في الحصول على مستحقاتها. 

حضر تسليم الشهادات من الوزارة؛ نشوى الشبكى، مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة، مدير عام الادارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، وأشرف عيد، باحث بالإدارة، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي، مسئول التأمين بالشركة.

وكان وزير القوى العاملة أصدر قرارا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت إشرافه المباشر، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات.

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