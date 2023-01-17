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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أفريقية النواب تثمن دور وزارة الخارجية فى التعاون بين مصر ودول القارة السمراء

شريف الجبلي رئيس
شريف الجبلي رئيس اللجنة الأفريقية بمجلس النواب

عقدت لجنة الشئون الافريقية اجتماعا برئاسة الدكتور المهندس شريف الجبلي رئيس اللجنة لاستعراض السياسة الخارجية المصرية في القارة الأفريقية والتعرف على سبل تعظيم التعاون بين مصر وبلدان القارة الأفريقية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية، وقد حضر الاجتماع السفير الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية والسفير أحمد مصطفى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل.


وخلال الاجتماع تم طرح رؤية وزارة الخارجية بالنسبة للشأن الأفريقي خلال الفترة القادمة في مختلف الجوانب خاصة السياسية منها، وتم التطرق إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي تتبع وزارة الخارجية، وتم تثمين دورها وجهود التنمية المبذولة في دول القارة السمراء من خلال توفير الدعم في مجالات بناء القدرات، ونقل المعرفة والمهارات والخبرات، وتدريب الكوادر بغية الرخاء والتقدم في إفريقيا.


وقد أكد الأعضاء على أهمية دعم هذه الوكالة خلال الفترة القادمة وزيادة ميزانيتها إن أمكن لكي تستطيع أن تواكب متطلبات الدعم الفني في العديد من الدول الافريقية خاصه دول حوض وادي النيل.


كما تم التأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية وخاصة تكوين جمعيات الصداقة البرلمانية وأكد السفير أحمد مصطفى أهمية هذه الجمعيات في الفترة القادمة ودعم وزارة الخارجية للقيام بتكوين جمعيات الصداقة البرلمانية، وعلى استعداد للتعاون مع اللجنة فى هذا الجانب لما تمثله هذه الجمعيات من دور فعال فى دعم العلاقات المصرية بدول القارة وسيتم موافاة اللجنة بالبلاد التي يقترح أن تبدأ منها تكوين صداقات برلمانية خاصة دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.


‏ كما تم مناقشة أهمية التنسيق فيما بين الجهات الحكومية العاملة في إفريقيا وذلك بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المتوقعة من الدور المصري الأفريقي.


وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على حرص اللجنة فى الفترة القادمة على عقد لقاءات مع وزارة الخارجية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم العلاقات المصرية الافريقية . 

لجنة الشئون الإفريقية شريف الجبلى وزير الخارجية دول حوض النيل

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