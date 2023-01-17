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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم النواب تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية

أشرف أمين عضو لجنة
أشرف أمين عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة جهود تطوير منظومة التعليم الاساسي بمختلف محاورها.

وطالب "أمين"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء الحكومة بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى الخاصة بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين، والتوسع في إنشاء المدارس المتميزة الجديدة بمختلف أنواعها، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي والثابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية منذ المهد في فترة ما قبل التعليم الجامعي، بهدف صقل الأجيال الجديدة علميًا وثقافياً ومعرفياً.

كما طالب النائب أشرف أمين الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بالتوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية، إلى جانب المهن الحرفية، مؤكداً اهمية التوسع فى إنشاء هذا النوع من المدارس لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعرض خلال الاجتماع خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً دعم الكوادر البشرية من المعلمين، وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم وتأهيل مديري المدارس، فضلاً عن تطوير المناهج في المراحل الدراسية المختلفة.

وعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لتطوير منظومة المدارس وإنشاء مدارس جديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً سلسلة مدارس «مصر المتميزة» والتي تعمل بنظام اليوم الكامل، إلى جانب «المدارس الرسمية الدولية IPS» وعددها 20 على مستوى المحافظات، وكذلك مدارس النيل وخطط الوزارة لتسويق شهادتها داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الهيئات الأكاديمية العالمية المتخصصة في منح الاعتمادات ذات الصلة، والتي ستقوم بدورها بتدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بهذه المدارس، فضلاً عن المدارس المصرية اليابانية وإنشاء المزيد منها وفقاً لمعايير الاعتماد اليابانية والتي تقوم على تقديم التعليم متكامل الجوانب «تاكاتسو»، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمساهمة في تقديم تعليم فني راقٍ ومتطور ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية، بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاستثمار الأمثل للثروة البشرية التي تذخر بها مصر، وكذلك يفتح مجالات العمل الخارجية أمام الخريجين المتميزين من تلك المدارس.

أشرف أمين عبدالفتاح السيسي لجنة التعليم محمد معيط وزير المالية رضا حجازى الحكومة المدارس التكنولوجية التطبيقية سوق العمل

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