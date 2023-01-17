بينهم رضيعة وأمها.. مقتل 6 في إطلاق رصاص على صالة مخدارت بكاليفورنيا

عرضت فضائية يورونيوز تقريراً عن مقتل ستة بينهم رضيعة و أمها في إطلاق رصاص على صالة مخدارت في كاليفورنيا.



وفقاً للتقرير، لقى ستة أشخاص مصرعهم بالرصاص بمنزل في الوادي الزراعي الرئيسي بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين،وكان بينهم رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر كانت بين ذراعي والدتها البالغة من العمر 17 عاما، في هجوم وصفته السلطات بـ "المستهدف وبـ "المذبحة المروعة".

العثور على بعض الضحايا في الشارع

و أفاد التقرير، أن مايك بودرو رئيس شرطة مقاطعة تولاري ربط الحادث بتجارة المواد المخدرة غير المشروعة، قائلا إن نفس المنزل صدرت بشأنه الأسبوع الماضي مذكرة تفتيش متعلقة بالمخدرات.

وقال إن اثنين مشتبه بهما ما زالا طلقاء. وردت السلطات في وقت مبكر يوم الاثنين بعد سماع عدة أعيرة نارية. وقد تم العثور على بعض الضحايا في الشارع بينما تم العثور على آخرين في المنزل.



وتعتقد الشرطة أن شخصين هاجما المنزل صباح الإثنين وأطلقا عدة أعيرة نارية. واتصل أحد الجيران بقوات الأمن التي وصلت بعد سبع دقائق وعثرت على القتلى داخل المنزل وخارجه.