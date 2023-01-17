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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللاعب سعيد أحمد يعتذر لجمهور العين الإماراتي بسبب سوء النتائج

صدى البلد

في واقعة مؤثرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "تويتر"، اعتذر  لاعب العين الإماراتي سعيد أحمد لجماهير العين بعد النتائج المخيبة في الجولات الأخيرة واستنزاف النقاط بالدوري.

ويحتل نادي العين الإماراتي، حامل اللقب الموسم الماضي، المركز السابع في ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين "ادنوك" برصيد 19 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نادي الشارقة متصدر الدوري.

ووعد لاعب خط الوسط، بإسعاد الجماهير وتصحيح الأخطاء للمنافسة على لقب الدوري، والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن النادي قدم موسما استثنائيا العام الماضي واستحق الفوز بلقب الدوري بفارق 10 نقاط عن أبرز منافسيه.

وشدد اللاعب سعيد أحمد، على أن فريق العين سيسعى لتعويض تعادل الجولة الماضية مع نادي الوصل، بالفوز في المباراة القادمة ضد فريق البطائح، الأحد القادم، وكذا الفوز في المباريات القادمة لاعتلاء صدارة الترتيب وحسم لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

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