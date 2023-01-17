خلال 2022.. ضبط 32 ألفا و645 لتر بنزين قبل بيها بالسوق السوداء بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، منذ قليل، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة خلال العام الماضي 2022م، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

تفاصيل المحاضر المُحررة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات استمرت طوال العام من يوم 1/1/2022 إلى يوم 31/12/2022م، أسفرت عن ضبط كمية من البنزين قبل بيعهم بالسوق السوداء، بلغت جملته 32 ألف 645 لتر بنزين، قبل بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق ربح مادي غير مشروع.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط كمية من البنزين قبل بيعهم بالسوق السوداء، بلغت جملته 32 ألفا و645 لتر بنزين، قبل بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق ربح مادي غير مشروع.

وأكد "إبراهيم" أنه قد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.