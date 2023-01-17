عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرى سارة لأطفال لبنان يزفها وزير الصحة

لبن أطفال
لبن أطفال

تعمل وزارة الصحة اللبنانية علي تتبع الأدوية التي تدخل إلى لبنان واستطاعت إيصال الأدوية بنسبة تترواح من 80 إلى 90% للمرضى".


وجاء ذلك في تصريحات لوزير الصحة اللبناني فراس الأبيض  لـ "إذاعة النور" حيث اكد بأن جميع الادوية التي تدخل الى لبنان من ضمن الفئات المدعومة يدخل في نظام التتبع وسنعمل على توسعة هذا النظام ليشمل كل الادوية ليتم ضبط التهريب والتخزين".

وبين أن هناك 30 صيدلية في لبنان لديها نظام التتبع"، مشيرا الى أن "عبر هذا النظام استطعنا إيصال الدواء المطلوب للمرضى لاسيما أدوية السرطان".

ونوه أنه للدخول في نظام التتبع على مرضى السرطان والامراض المزمنة الحصول أولا على الهوية الصحية الموحدة سواء من المركز العلاجي أو من وزارة الصحة العامة والمراكز الخاصة بالوزارة".

وكشف أبيض أن "حليب الاطفال "1 و 2" سيكون متوفرا في الصيدليات خلال الاسبوعين المقبلين".

وأعلن أنه "تم ضخ كميات من حليب الاطفال "1و 2" بمبلغ يساوي 370 الف دولار كما تم إدخال كمية كبيرة من حليب الاطفال عبر مرفأ بيروت وهذه الكميات يجب ان تبدأ بالظهور في الاسواق خلال الاسبوع الحالي والمقبل".


وقال: "على المواطنين مراجعة وزارة الصحة في حال وجود اختلاف في أسعار الأدوية الموجودة على تطبيق "MEDLEB"الموجودة في الصيدليات".

 

بدء التحقيق مع حاكم مصرف لبنان في قضية تبييض الأموال

مصادر : كوارث اقتصادية تعصف بمصير لبنان الأيام المقبلة

لبنان وزير الصحة وزير الصحة اللبناني وزارة الصحة اللبنانية الأمراض المزمنة أزمة ألبان الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

اللي زيك يتشال على الراس.. حكاية مشهد لـ عبدالشافي أبكى ملايين الزملكاوية| شاهد

4 جنيهات.. أسباب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء

ماذا نقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

بشرى سارة.. منح استثنائية ومعاشات مؤقتة بالقانون لهؤلاء| الخطوات والشروط

موضوعات متعلقة

بدء التحقيق مع حاكم مصرف لبنان في قضية تبييض الأموال

لبنان.. كارثة| رئيس التفتيش المركزي يبيع بيانات المواطنين إلى مؤسسة بريطانية

ترشيحاتنا

فقد 40 جنيها.. تراجع فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 مفاجأة

أمطار غزيرة تفوق القدرة الاستيعابية وهبوط أرضي في الطرق.. ماذا يحدث بالكويت؟

ضخ كميات وفيرة.. الحكومة تنفي اختفاء بعض السلع الغذائية من الأسواق

شلال مياه ضخم.. ظاهرة طبيعية نادرة تظهر فى المدينة المنورة |شاهد

الأعلى للجامعات الخاصة: الأولوية في القبول بتنسيق الترم الثاني لأسبقية التقدم والأعلى مجموعًا

هات الفلوس اللي أخدتها وامشي| عبدالحليم علي يفتح النار على لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

منتشر بين الشباب.. أفضل الطرق للتحكم في مقاومة الأنسولين

لوك الولادة.. سيدة تثير ضجة بجمالها من غرفة العمليات

6 علامات مبكرة للخرف عند النساء يجب أخذها على محمل الجد

فيديو

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ