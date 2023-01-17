بشرى سارة لأطفال لبنان يزفها وزير الصحة

تعمل وزارة الصحة اللبنانية علي تتبع الأدوية التي تدخل إلى لبنان واستطاعت إيصال الأدوية بنسبة تترواح من 80 إلى 90% للمرضى".



وجاء ذلك في تصريحات لوزير الصحة اللبناني فراس الأبيض لـ "إذاعة النور" حيث اكد بأن جميع الادوية التي تدخل الى لبنان من ضمن الفئات المدعومة يدخل في نظام التتبع وسنعمل على توسعة هذا النظام ليشمل كل الادوية ليتم ضبط التهريب والتخزين".

وبين أن هناك 30 صيدلية في لبنان لديها نظام التتبع"، مشيرا الى أن "عبر هذا النظام استطعنا إيصال الدواء المطلوب للمرضى لاسيما أدوية السرطان".

ونوه أنه للدخول في نظام التتبع على مرضى السرطان والامراض المزمنة الحصول أولا على الهوية الصحية الموحدة سواء من المركز العلاجي أو من وزارة الصحة العامة والمراكز الخاصة بالوزارة".

وكشف أبيض أن "حليب الاطفال "1 و 2" سيكون متوفرا في الصيدليات خلال الاسبوعين المقبلين".

وأعلن أنه "تم ضخ كميات من حليب الاطفال "1و 2" بمبلغ يساوي 370 الف دولار كما تم إدخال كمية كبيرة من حليب الاطفال عبر مرفأ بيروت وهذه الكميات يجب ان تبدأ بالظهور في الاسواق خلال الاسبوع الحالي والمقبل".



وقال: "على المواطنين مراجعة وزارة الصحة في حال وجود اختلاف في أسعار الأدوية الموجودة على تطبيق "MEDLEB"الموجودة في الصيدليات".