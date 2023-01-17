اللي مش معاه ميدفعش|طبيب أطفال يرفض زيادة قيمة الكشف حديث السوشيال ميديا

أثار طبيب أطفال جدلا على السوشيال ميديا في الأيام الماضية، بسبب منشور قام بكتابته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ورفض أحمد شرابي، طبيب الأطفال، زيادة قيمة الكشف داخل عيادته الخاصة، رغبة منه في تخفيف الأعباء على أهالي المرضى.

وكتب الطبيب في منشور له: “في الأيام الصعبة دي مش هزود قيمة الكشف، واللي معاه يدفع نصف الكشف يدفع النص، واللي مش معاه ميدفعش فلوس خالص”.

وأضاف: “أنا راضي، واللي محتاج يتحجز في الحضانة أو العناية المركزة ومش لاقي مكان مجاني، يشرفني وهعمله اللي ربنا يقدرني عليه في المصاريف لحد ما يتوفر له مكان مجاني”.

وأضاف: “بإذن الله متوفر مكان مجاني في الحضانة عندي لغير القادرين، واللي محتاج مساعدة في مقدرتي يطلبها وأنا هساعده، صدقة جارية عن نفسي وعن أهلي.. اللهم تقبل”.

وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا مع منشور طبيب الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلقوا على تصرف طبيب الأطفال وقراره الذي يخفف من أعباء أهالي المرضى.