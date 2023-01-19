أول مستشفى جراحى في عالم الميتافيرس بأمريكا|تفاصيل

سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على تفاصيل أول مستشفى جراحى في عالم الميتافيرس بأمريكا، حيث قال الدكتور مهند الأنصاري، أستاذ الجراحة، إن التطور العلمي والثورة العلمية التي يشهدها العالم ترفع من مستويات تطور عالم الميتافيرس، ويزيد من أهميته لدى الأطباء خصوصا الجراحين، وتزيد من نسب الإبداع والاتقان في العمل.



وأضاف ، أستاذ الجراحة، خلال تصريحاته على قناة القاهرة الإخبارية، أن استخدام الواقع الافتراضي يأتي لإتفان العمل في الواقع الحقيقي، للوصول لدجة من إتقان العمل في المجال الجراحي والطبي للاستفادة من الموجود من تقنيات وإخضاعها للمجال الطبي من جراحة وتطوير وتشخيص.



وأوضح ، أستاذ الجراحة، أن مستشفى الميتافيرس افتتح يوم 7 يناير 2023 في دبي، وعيادة الميتافيرس الجراحية افتتحت في أبريل 2022، والهدف تقديم الرعاية الطبية المحترفة للمرضى من كل دول العالم، كما أطلقنا العيادة الجراحية لقيادة المستشفى الافتراضي، حيث تقدم العيادة خدمات متطورة من الجراحة الروبوتية والجراحة بتنقنيات الواقع الافتراضي للأورام، وجراحة التحكم والإشراف عن بعد، وبعد تأسيس عيادة الميتافيرس الجراحية في دبي واستقبال لكل الحالات من كل دول العالم، حيث يستطيع المريض الوصول إلينا عن طريق الهاتف أو كاميرات الواقع الافتراضي وشبكة الويب العادية، وليس من الضروري أن يذهب المريض إلى الطبيب بل يمكنه أن يتواصل معنا عن بعد ومن خلال ذلك يستطيع الطبيب تشخيص الحالة.