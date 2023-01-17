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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاهة مستديمة في العضو المصاب.. تقرير الطب الشرعي لطالب سنتر المرج

أرشيفية
أرشيفية

قررت نيابة القاهرة، إحالة الطالب المتعدي على زميله أمام سنتر تعليمي بمنطقة المرج بالقاهرة، إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه، وحمل سلاح أبيض.

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عاهة مستديمة

وجاء في تقرير الطب الشرعي للقضية رقم 23398 لسنة 2022 قضائية، أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليه بلال، لبيان إن كان ترتب على تلك الإصابة وجود عاهة مستديمة في العضو المصاب من عدمه، وفي الحالة الأولى تم بيان نسبة العجز، وكذا لبيان ما إذا كانت تلك الإصابة متصورة الحدوث وفق التصوير الوارد للمجني عليه من عدمه.

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جرح قطعي 8 سم بالرقبة

وثبت من الأوراق الطبية في التعدي على المجني عليه طالب المرج، بواسطة موس، وجود جرح قطعي 8 سم بالرقبة من الجهة اليسرى تمت خياطته خارج المستشفى، وجروح قطعية سطحية بالوجه 42 سم وخدوش وسحجات بالصدر والظهر.

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