سفير ليتوانيا خلال ندوة بحزب المؤتمر: حريصون على دعم العلاقات مع مصر

عقد حزب المؤتمر، ندوة استضاف فيها سفير ليتوانيا بالقاهرة، السفير ارتوراس جايليوناس، وذلك في حضور، الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، والوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر السابق ، والدكتور مجدي مرشد، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق ونائب رئيس الحزب،النائب أحمد عمران نائب رئيس الحزب، النائب احمد مقلد نائب رئيس الحزب عضو مجلس النواب ، احمد خالد نائب رئيس حزب اللواء سامح لطفي مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية ،وباسم حلقة، نقيب السياحيين ورئيس لجنة السياحة بالحزب.



ومن جانبه أكد في كلمته، السفير ارتوراس جايليوناس، على حرص دولة ليتوانيا، العمل بجدية اتجه كل ما هو يعمل على تنشيط وتنمية التعاون المشترك بين مصر وليتوانيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحة، مشيدا في الوقت نفسه بأهمية مصرـ في المنطقة والعالم، كونها ذات حضارة كبيرة، كما أن لها علاقات متميزة مع ليتوانيا سيعمل على تطويرها بالمزيد من فرص الاستثمارات المشتركة بين البلدين.



وتابع: أن ليتوانيا تسعى دوما إلى دعم وتعزيز العلاقات مع مصر التي تعد قوة إقليمية ودولة هامة في منطقة الشرق الأوسط في ضوء سياساتها المتطلعة نحو الانفتاح على العالم في أعقاب الاستقلال عن الاتحاد السوفيتى عام 1990 وعدم اقتصارها على توطيد علاقتها مع الدول المجاورة لها.



ولفت السفير خلال كلمته إلى هناك اتفاقيات بين مصر وليتوانيا في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، لاسيما أن بلاده، تحتل الآن المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث توفير خدمة الإنترنت، وفى مجال تكنولوجيا الاتصالات وتطوير إنترنت الألياف البصرية، وكذلك المرتبة الأولى في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية؛ فيما يتعلق بالتعاون بين الجامعات والصناعة في مجالات متنوعة مثل البحث والتطوير بينما تحتل المرتبة الثانية في العالم فى ريادة المديرين في إدارة الأعمال.



كما تطرق السفير إلى التعاون المثمر بين البلدين في مجال السياحة، لافتا إلى أن مصر بلد جاذبة للسياحة بشكل كبير، كونها تتمتع بحضارة كبيرة، ولديها من الآثار الفرعونية الفريدة من نوعها حول العالم.



كما تحدث الوزير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، خلال كلمة له أكد فيها على عمق العلاقات بين مصر وليتوانيا ، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لأكثر من ربع قرن، حيث تم فتح سفارة ليتوانيا عام 2001في مصر، وبدأت العلاقات بين البلدين قوية، ووطيدة على كافة الأصعدة والمجالات، لاسيما في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياحية، مؤكدا أن مصر حريصة على توطيد العلاقات مع ليتوانيا في جميع المجالات، ومصر تتميز بمناخ مناسب لتوطيد العلاقات مع ليتوانيا سواء في مجلات الثقافة والسياحة والاقتصاد.



ومن جانبه لفت الدكتور مجدي مرشد، النائب لرئيس الحزب، في كلمته، إلى أن حزب المؤتمر داعم وبقوة لأي علاقات مع مصر من شأنها توطيد العلاقات مع الدول ، مشيدا في الوقت بأهمية العلاقات بين مصر وليتوانيا على مستوى جميع المجالات، لافتا إلى الحزب يسعى لدعم العلاقات الخارجية مع مصر والعمل على دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات .