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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رأى مقعده في الجنة.. المبتهل" الجندالي" أحبه الملايين وذاع صيته بالعالم الإسلامي

صدى البلد

تحل علينا اليوم ذكرى رحيل المبتهل الشيخ عبد الرازق الجندالي والذي لقب بكروان الإذاعة لجمال وقوة صوته . 

ولد الشيخ عبدالرازق الجندالى فى كفر الجراويين التابعة لقرية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك فى 13 أبريل عام 1946 ، كغيره من أبناء القرية حرص والده على حفظه القرآن الكريم فألحقه بكتاب القرية.

كما أن حب الشيخ عبدالرازق الجندالى دفعه للعمل وهو فى سن صغيرة حتى يتمكن من دفع مقابل تحفيظ شيخ الكتاب له القرآن الكريم، وبالفعل أتم حفظ القرآن الكريم وعمره لم يتعد العاشرة.
حب الابتهالات 
 تعلق الشيخ عبد الرازق الجندالى، بالابتهالات الدينية وتعلمها بعد ذلك على يد الشيخ عمر إبراهيم عمر والشيخ أحمد محمد عامر والشيخ نصر الدين طوبار .

وفى عام 1979 التحق الشيخ عبد الرازق الجندالى بإذاعة وسط الدلتا بطنطا، وفى نفس اليوم الذى تم اعتماده بإذاعة وسط الدلتا كانت الليلة الختامية لمولد السيد أحمد البدوى وتغيب الشيخ محمد عمران فقدم الجندالى الابتهال المطلوب ومن هنا كانت الانطلاقة الكبرى.
 

كما أرسل التليفزيون المصرى للشيخ عبد الرازق الجندالى بعد حفل مولد السيد البدوى طلبا للحضور لتسجيل فواصل من الابتهالات .

 زامل الشيخ عبد الرازق الجندالى فى هذه الحلقات الشيخ نصر الدين طوبار وكبار المبتهلين حيث  تقدم الشيخ عبد الرازق الجندالى لاختبارات إذاعة القرآن الكريم وتم اعتماده من المرة الأولى عام 1982 ومن هنا بدأت شهرة الشيخ تتسع حتى وصلت إلى كافة أنحاء العالم الإسلامي.

رأي مقعده في الجنة 

رأى الشيخ عبدالرازق الجندالى مقعده من الجنة فى الرؤيا قبل وفاته بيومين".. تلك الكلمات التى بدأ بها الشيخ أحمد عبدالرازق الجندالى، نجل مبتهل الإذاعة الراحل الحديث عن والده.

وأضاف أن المبتهل والقارئ الراحل حكى رؤيا رأها قبل وفاته بيومين، تضمنت جلوسه بمكان جميل وسط الكثير من أطباق الفاكهة، وملابس جديدة، كدليل على عمله وحسن خاتمته جزاء لما قدمه خدمة للقرآن الكريم والابتهالات والمدائح.
 

سبب الوفاة

وفى عام 2002 أصيب الشيخ عبد الرازق الجندالى بجلطة ، وانقطع عن محبيه لعدة سنوات حتى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 17 يناير عام 2008 عن عمر يناهز 62 عاما تاركا إرثا من الابتهالات والتواشيح الدينية والتلاوات القرآنية.

الشيخ عبد الرازق الجندالى الابتهالات نصر الدين طوبار إذاعة وسط الدلتا بطنطا

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