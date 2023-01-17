مدير الاستخبارات الروسية يعلن إمكانية عقد لقاء مع نظيره الأمريكي

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الروسية سيرجى ناريشكين إمكانية عقده لقاء جديد مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ويعكس هذا التصريح، محاولة روسيا إيجاد سبل للحديث مع أمريكا حول مسار الحرب في أوكرانيا، التي تقترب من ختام عام كامل على انطلاقها.

ويأتي ذلك، فيما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائد الجديد للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا بالاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية بحلول مارس المقبل.

قال أندري يوسوف ، ممثل مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية ، لقناة Freedom TV المحلية إن بوتين أمر الجنرال فاليري جيراسيموف، بالاستيلاء على المنطقة في غضون أشهر.

وأصاف أن الأولوية بالنسبة لروسيا كانت الاستيلاء على دونباس (وهو هدف صريح وكثيرًا ما ذكرته موسكو) .

وذكر يوسوف إن جيراسيموف حدد جدول زمني للقيام بذلك ، مشيرًا إلى أن ”هذا الهدف هو الاستيلاء على دونباس وتشكيل منطقة أمنية هناك بحلول مارس”.

تم تعيين جيراسيموف كقائد للقوات الروسية في أوكرانيا الأسبوع الماضي حيث أحرزت القوات الروسية القليل من التقدم في الأشهر الأخيرة ، وأصبحت عالقة في قتال استنزاف في دونيتسك ، لا سيما حول باخموت حيث يستمر القتال المكثف منذ عدة أشهر.

وقال يوسوف إن روسيا كانت قد حددت في السابق مواعيد نهائية للاستيلاء على أجزاء من أوكرانيا لكن في كل مرة يتم تأجيل ذلك.