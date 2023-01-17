عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأمين فنادق مصر بشبكة الإنذار المبكر تترا بدءًا من 2 مارس

فنادق - صورة ارشيفية
فنادق - صورة ارشيفية

عممت غرفة المنشآت الفندقية على جميع الفنادق السياحية منشورا بشأن ضرورة تركيب أجهزة الإنذار المبكر فى موعد أقصاه 1 مارس القادم ،  عقب إجراء عدة اجتماعات للتأكيد على ضرورة تفعيل نظام الإنذار المبكر اللاسلكي عن طريق إحكام منظومة تأمين الفنادق .

وأفادت الغرفة فى منشورها رقم 208 حصل صدى البلد على نسخة منه، أن نظام الإنذار المبكر سيكون من خلال استخدام شبكة الترنك اللاسلكى الرقمي "تترا" ، وهى شبكة لاسلكية مؤمنة متصلة بغرفة عمليات النجدة والحماية المدنية، علما بأن هذه الشبكة تعتمد على التواصل لاسلكيا بين غرفة العمليات والمنشأة لتوجيه الدعم الأمنى اللازم ، وتربط بين المنشأة محل البلاغ والجهات الامنية المعنية بالبلاغ ، لسرعة وصول الإنذار بصورة مباشرة ودقيقة "في حالة الطوارئ" .

تترا


وتعمل منظومة الإنذار المبكر على سرعة الاستجابة والتعامل معه، وذلك بهدف تقليل المدة الزمنية المستغرقة بين وقت تلقي البلاغ ووقت وصول القوة الامنية للتعامل معه ،وفقا لطبيعة الحدث مما يؤدى الي تقليص الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة و الخاصة والمنشآت الفندقية.

ونوهت الغرفة بضرورة تأكيد التعاقد على وحدة الإنذار المبكر اللاسلكي ، لتجهيز الفنادق بالاجهزة و المعدات الخاصة بمنظومة الانذار المبكر على شبكة تترا ، وتؤكد وزارة السياحة و الآثار في هذا الشأن بعدم اصدار تراخيص المنشأت الفندقية أو تجديدها الاعقب إستيفاء المنشآت الفندقية لاشتراطات وتفعيل وتشغيل المنظومة.

الفنادق الإنذار المبكر منظومة تأمين الفنادق تترا منظومة الانذار المبكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

4 جنيهات.. أسباب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء

اللي زيك يتشال على الراس.. حكاية مشهد لـ عبدالشافي أبكى ملايين الزملكاوية| شاهد

ماذا نقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عبارات خدش شرف| الحكم على حسن شاكوش في قضية ريهام

ترشيحاتنا

أول تعليق من الكرملين على إمكانية فتح حوار بين المخابرات الروسية والأمريكية

ضبط كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية المقلدة داخل مخزن بالقاهرة

تأمين فنادق مصر بشبكة الإنذار المبكر تترا بدءًا من 2 مارس

مفاجأة في أسعار الذهب و الدولار اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يواصل التراجع

تدمير عشرات المنازل.. 219 زلزالا تهز السلفادور خلال 24 ساعة فقط.. فيديو

قرار خاص بالدولار لمنع هروبه.. 4 رسائل طمأنة من المركزي وتعافي الاقتصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرزانة الغنم أو سلك كهربا.. بوست مثير عن «الأخت» يلقي بصاحبه في السجن

حيل خارقة أقوى من المسكنات تخلصك من الألم في 5 دقائق

بالأحمر الناري.. نوال الزغبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

منتشر بين الشباب.. أفضل الطرق للتحكم في مقاومة الأنسولين

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب وسعر صرف الدولار بالبنوك

مأذون يروي أغرب حالات الطلاق التي تعرض لها | فيديو جراف

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ