تأمين فنادق مصر بشبكة الإنذار المبكر تترا بدءًا من 2 مارس

عممت غرفة المنشآت الفندقية على جميع الفنادق السياحية منشورا بشأن ضرورة تركيب أجهزة الإنذار المبكر فى موعد أقصاه 1 مارس القادم ، عقب إجراء عدة اجتماعات للتأكيد على ضرورة تفعيل نظام الإنذار المبكر اللاسلكي عن طريق إحكام منظومة تأمين الفنادق .

وأفادت الغرفة فى منشورها رقم 208 حصل صدى البلد على نسخة منه، أن نظام الإنذار المبكر سيكون من خلال استخدام شبكة الترنك اللاسلكى الرقمي "تترا" ، وهى شبكة لاسلكية مؤمنة متصلة بغرفة عمليات النجدة والحماية المدنية، علما بأن هذه الشبكة تعتمد على التواصل لاسلكيا بين غرفة العمليات والمنشأة لتوجيه الدعم الأمنى اللازم ، وتربط بين المنشأة محل البلاغ والجهات الامنية المعنية بالبلاغ ، لسرعة وصول الإنذار بصورة مباشرة ودقيقة "في حالة الطوارئ" .

تترا



وتعمل منظومة الإنذار المبكر على سرعة الاستجابة والتعامل معه، وذلك بهدف تقليل المدة الزمنية المستغرقة بين وقت تلقي البلاغ ووقت وصول القوة الامنية للتعامل معه ،وفقا لطبيعة الحدث مما يؤدى الي تقليص الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة و الخاصة والمنشآت الفندقية.

ونوهت الغرفة بضرورة تأكيد التعاقد على وحدة الإنذار المبكر اللاسلكي ، لتجهيز الفنادق بالاجهزة و المعدات الخاصة بمنظومة الانذار المبكر على شبكة تترا ، وتؤكد وزارة السياحة و الآثار في هذا الشأن بعدم اصدار تراخيص المنشأت الفندقية أو تجديدها الاعقب إستيفاء المنشآت الفندقية لاشتراطات وتفعيل وتشغيل المنظومة.