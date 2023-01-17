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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على عصابة سرقة المتعلقات من داخل السيارات بالساحل

صدى البلد

ألقي ضباط مباحث القاهرة القبض علي عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بمنطقة الساحل بأسلوب "المغافلة"، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الساحل من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقه جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" من داخل السيارة خاصته حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية .

تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم مُستقلين مركبة "توك توك" قيادة وملك أحدهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المغافلة" وأقروا بإرتكابهم عدد (4) حوادث سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم (عامل بمحل هواتف محمولة - مقيم بمحافظة القليوبية).

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابى مباحث القاهرة قسم شرطة الساحل القبض على عصابة عناصر تشكيل عصابى السرقة من داخل السيارات

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