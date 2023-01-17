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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بمصر الجديدة

المتهمان
المتهمان

ضبط رجال المباحث بالقاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بمصر الجديدة بأسلوب "المغافلة".
 
تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة سرقة عقب قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى بإفتعال حديث معه وإيهامه بأنه على معرفة به منذ فترة طويلة حال تواجده بدائرة القسم، وأثناء الحديث معه قام بمغافلته وسرقة مبلغ مالى بأسلوب "المغافلة" وعقب إنصرافه إكتشف سرقة المبلغ المالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة التي تمت بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية وله معلومات جنائية تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته مبلغ مالى وعدد 4 هواتف محمولة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة، وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وأن المضبوطات حيازتهما متحصلات عدد (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة تشكيل عصابى سرقة متعلقات المواطنين سقوط عصابة مصر الجديدة

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