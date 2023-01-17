5 حبات فقط.. نوع من المكسرات يخلصك من دهون البطن بأقل مجهود

أكدت دراسة جديدة أن تناول "خمس" حبات من المكسرات في اليوم يمكن أن يعزز آثار حرق الدهون أثناء ممارسة الرياضة، مشيرة إلى أن المكسرات قد تقلل أيضًا من التوتر والوجع بعد التمرين المكثف.

ويعد تناول نظام غذائي ينقص السعرات الحرارية من بين الأساليب الأكثر شيوعًا لفقدان الوزن ، ولكن يمكن أن تكون بعض الإضافات الغذائية مفيدة أيضًا.

وبعض المكسرات ، على سبيل المثال ، تفيد عملية التمثيل الغذائي بسبب خصائصها الغذائية المعقدة، حيث اقترحت دراسة جديدة تناول ما لا يزيد عن خمسة حبات من اللوز يوميًا لأنه يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الدهون الصحية في الدم.

وجبة خفيفة من اللوز

ووفقًا لآخر الاكتشافات التي توصل إليها العلماء في جامعة Appalachian State في كانابوليس ، فإن تناول وجبة خفيفة من اللوز كل يوم يمكن أن يعزز آثار حرق الدهون الناتجة عن التمارين الرياضية.

وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا 57 جرامًا فقط من اللوز كان لديهم دهون أكثر فائدة في دمائهم بعد التمرين.

ونشر البحث في Frontiers in Nutrition ، حيث يشير البحث إلى أن تناول اللوز كل يوم يغير عملية التمثيل الغذائي ويخفف من الالتهاب والتوتر.

وأوضح البحث أن الأشخاص الذين تناولوا اللوز لديهم مستويات أقل بنسبة 40 في المائة من الدهون السامة بشكل معتدل 9،10-دي-هوم في دمائهم ، مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وأضافت: "يحتوي اللوز على كميات عالية من البروتين وأنواع صحية من الدهون وفيتامين E والمعادن والألياف، ويحتوي جلد اللوز البني على مادة البوليفينول التي تنتهي في الأمعاء الغليظة وتساعد في السيطرة على الالتهاب والإجهاد التأكسدي ".