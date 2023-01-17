برلماني يحذر من استمرار رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم

حذر الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، من استمرار رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم، وما يسببه من تلوث بيئي خطير على صحة المواطنين في المنطقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزير الري، الدكتور هاني سويلم، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

وقال النائب: الناس منذ منذ 25 سنة يطالبون بردم الرشاح الذي لا يمثل أي أهمية أو هدف، بل يشكل تلوثًا بيئيًا خطيرا، مشيرا إلى أن حلم المواطنين في هذه المنطقة إنهاء هذه الأزمة. وأشار النائب، إلى أنه تم عقد ما يقرب من 28 اجتماعا ولجنة في الفترة الماضية، والملف متوقف لدى وزارة الري، علما بأن محافظة الجيزة هي التي ستتكلف عملية الردم.

وأوضح هشام حسين، إلى أنه يترتب على هذا الرشاح، رشاح آخر وهو رشاح البكاري، والذي يبلغ طوله 2300 متر، وحوله ما يقرب من 2000 أسرة وبه أكثر من 200 طن قمامة. وتابع عضو مجلس النواب: حلم الناس ردم الرشاح، الذي أصبح بلا هدف ولا يوجد أي فائدة منه. وأكد النائب، أن فكرة حياة كريمة ليس كونه مشروعا محددا وإنما منهجية يجب أن يتبعها كل وزير في الحكومة لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.