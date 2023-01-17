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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قدم دليل براءته.. رئيس الزمالك السابق يرد على اتهامات مرتضى منصور

مرتضى منصور - حسين
مرتضى منصور - حسين لبيب

رد رئيس اللجنة المؤقتة السابق لنادي الزمالك، على اتهامات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء “الحالي”، بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز، أمس الاثنين، في كأس مصر.

وكان مرتضى منصور، صرح خلال الساعات الماضية، بأن أمير مرتضى تعاقد مع باتشيكو بعد هروب كارتيرون، ولكن بعد تجميد المجلس أعاد حسين لبيب كارتيرون، وأقال باتشيكو الذى تغلب على الزمالك في مباراة الأمس.

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وكتب حسين لبيب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك:”: "أي مشجع زملكاوي بحق يعرف إن باتشيكو رحل عن نادي الزمالك قبل قدوم اللجنة التي تشرفت برئاستها ورحل عن النادي أيام لجنة المستشار عماد عبد العزيز".

وأضاف: "ثانيا.. القرض الذي أخذناه أثناء إدارتنا للنادي قمنا بتسديده بالكامل قبل مغادرتنا للنادي ومثبت في الأوراق الرسمية عند تسليم النادي".

وتابع: "الفترة التي قمنا بإدارة النادي فيها فقط 6 أشهر، كيف يكون مسئوليتنا ملايين الجنيهات عن الضرائب؟".

واستطرد: "اتفقنا جميعا أعضاء اللجنة المحترمة على أن نرد فقط على الأكاذيب والمغالطات التي تقال في حقنا وأن لا ننتقد أي قرارات أو تصرفات من جانب الإدارة الحالية لمصلحة النادي، وما زلنا متمسكين بظبط النفس".

واختتم رده قائلا: "سؤال أخير لجميع الزملكاوية وأرجو التفكير والرد عليه، لماذا فقط يتم التقطيع في لجنة الكابتن حسين لبيب مع أنها حققت أكبر عدد من البطولات وفي مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر؟".

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