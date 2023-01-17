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أخبار البلد

رئيس المخابرات الروسية: عودة القرم إلى أوكرانيا أمر مستحيل

صدى البلد

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين اليوم /الثلاثاء/ استحالة عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

وقال ناريشكين - في تصريح لوكالة "تاس" الروسية للأنباء معلقا على نوايا كييف المعلنة مؤخرا لبدء العمل على "عودة شبه جزيرة القرم" - "هذا مستحيل".
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا قد فشلت، وهناك مطالبات في المجتمع الدولي بالتعددية القطبية.

وأضاف فولودين - في كلمته أمام الاجتماع الأول لدورة الربيع في مجلس الدوما الروسي - "لقد فشلت خطة واشنطن وبروكسل لعزل روسيا، فيما يطالب المجتمع الدولي بالتعددية القطبية ونظام عالمي عادل. ومناهجنا تستند لتطوير العلاقات مع الدول الأخرى استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة والتعاون متبادل المنفعة".

وبدأ الاجتماع الأول لدورة الربيع بكلمة لفولودين وزعماء فصائل الدوما، وتم وضع مشروع قانون على جدول الأعمال يقترح بموجبه نقل صلاحيات الحكومة للموافقة على توقعات التطوير العلمي والتكنولوجي لروسيا إلى المجلس الرئاسي للعلوم والتعليم، وتحديد إجراءات التطوير والتعديل للرئيس شخصيا.

كما يجب كذلك خلال الجلسة العامة أن يوافق البرلمانيون على برنامج العمل التشريعي لدورة الربيع والجدول الزمني للنظر في قضايا شهر يناير الجاري.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميري بيسكوف، إن "سبب زيادة تعداد العسكريين في الجيش الروسي إلى 1.5 مليون شخص، يكمن في تصرفات الغرب وضرورة ضمان أمن البلاد دون قيد أو شرط".

وأضاف بيسكوف، "أن زيادة أعداد القوات الروسية تتعلق بالحرب بالوكالة التي يقودها الغرب ضد روسيا، ويجب ضمان أمن بلادنا بشكل مطلق".

كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويو، قد عقد اجتماعا مع نوابه ومع قادة أركان كافة فروع القوات في الجيش الروسي بشأن تنفيذ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيادة عدد القوات المسلحة إلى 1.5 مليون شخص من العسكريين.

ميدانيا.. أعلنت شركة الطائرات الموحّدة الروسية أن قاذفة "تو-95 إم إس إن" الاستراتيجية الحاملة الصواريخ التي خضعت لعملية تحديث عميق قامت برحلة جوية اختبارية جديدة.

وذكرت الشركة - في بيان - أن شركتي "توبوليف" و"بيرييف" تولّتا تحديث القاذفة، موضحة أنه تم أثناء الرحلة الاختبارية التأكد من جاهزية مختلف الأجهزة والأنظمة في الطائرة المطورة.

يذكر أن "تو-95 إم إس إم" هو مشروع تحديث عميق للطائرة الاستراتيجية السوفيتية الصنع، وقضت عملية تحديث الطائرة باستبدال المحركات والمراوح والأجهزة الإلكترونية ومنظومة الملاحة.

وطرأت تعديلات كذلك على المظهر الخارجي للطائرة حيث ظهرت علّاقات جديدة تحت الجناحين تركّب فيها 8 صواريخ مجنّحة من طراز خا-101 أو 8 صواريخ نووية. وهناك 6 صواريخ أخرى يمكن أن تتوزع داخل جسم الطائرة.

من ناحية أخرى، أعلن عمدة مدينة دنيبرو الأوكرانية، بوريس فيلاتوف، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الروسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو إلى 44 قتيلا.
وأوضح فيلاتوف أن من بين الضحايا 4 أطفال، فيما لا يزال أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين.
ودمر الهجوم على المبنى السكني 72 شقة يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 200 شخص وألحق أضرارا بشقق أخرى، وما زال أفراد فرق الإغاثة يبذلون الجهود للبحث عن الضحايا تحت انقاض المبنى.

من جهة أخرى، وصلت سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا إلى مدينة دافوس السويسرية؛ حيث ستلقي خطابا مع انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" أن زيلينسكا ستلقي الخطاب أمام المشاركين في المنتدى كجزء من مسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحكومته للحصول على مزيد من الأسلحة الأجنبية للتصدي للهجمات الروسية.

ونشرت قوات أمنية وفرق وجرافات لإزالة الثلوج من الشوارع مع وصول أولينا زيلينسكا ومئات المسؤولين الحكوميين ورؤساء شركات وأكاديميين ونشطاء من جميع أنحاء العالم إلى دافوس.

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