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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وفدًا من جمهورية سنغافورة

رئيس المتحف القومي
رئيس المتحف القومي للحضارة

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، زيارة وفد رفيع المستوى من جمهورية سنغافورة  برئاسة وزير التنمية الاجتماعية والمسؤول عن شئون المسلمين السيد ماساجوس ذو الكفل، والسيد دومينيك جوه سفير سنغافورة في القاهرة.


وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والأستاذة فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للإدارة والتشغيل ، حيث رحب بهم الدكتور أحمد غنيم ، وقدم لهم نبذة عن المتحف ودوره الهام كمؤسسة ثقافية وتراثية، وما يقدمه المتحف من أنشطة تراثية وفعاليات ومعارض فنية مختلفة.


واصطحبهم الدكتور محروس الصناديدى كبير الآثاريين في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، والتي شملت قاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري، وقدم لهم شرحا عن تاريخ كنوز المتحف الأثرية المعروضة في قاعاته، وكيف أنها تبرز إبداعات الحضارة المصرية من كنوز أثرية ومعمارية، وهو ما يظهر في سيناريو العرض المتحفي .

كما تضمنت الجولة، زيارة مركز الترميم، حيث اصطحبهم محمد وحيد، المدير التنفيذي لمركز الترميم والصيانة بالمتحف وقدم لهم شرحاً تفصيلياً عن مركز الترميم والمعامل الموجودة به والدور المهم التي تقوم به في حفظ وصيانة الآثار.

وفي نهاية الزيارة، أعرب  الوزير السنغافوري والوفد المرافق له عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه في المتحف من كنوز أثرية، ومركز الترميم وما يتمتع به من إمكانيات بشرية وعلمية، و سعادتهم بتواجدهم  في هذا الصرح العظيم والذي يشهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة.
 

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