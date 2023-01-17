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رئيس التحرير
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برلمان

ركوب المواصلات مجانا وإنشاء دار رعاية.. 3 طلبات إحاطة بالبرلمان بشأن ذوي الهمم

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

تقدمت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الاجتماعي بثلاث طلبات إحاطة بخصوص عدد من الطلبات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

 وتقدمت بطلب إحاطة في شأن إلزام الأشخاص ذوى الإعاقة فى أوراق التقدم للوظائف بتوفير وتقديم شهادة التأهيل وعدم قبول كارت الخدمات المتكاملة مع العلم أن شهادة التأهيل توقف إصدارها منذ عام ٢٠١٨ ويجرى الأن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

أما الطلب الثاني فجاء بخصوص إنشاء دار رعاية متكاملة لرعاية ذوى الإعاقة الحركية والذهنية وكبار السن من جميع الإعاقات " يتم توفير كافة الخدمات لهم بها بجميع محافظات الجمهورية عملاً بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح اليس رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأشخاص من ذوى الإعاقة وتوفير حياه كريمة لهم.

 

وجاء الطلب الثالث بخصوص إرجاء القرار رقم (۱۱) الصادر من هيئة النقل العام والذي ينص على أن الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يحملون بطاقة خدمات متكاملة فقط يقوم بدفع ٥٠% من قيمة التذكرة .

 

كما طالبت حازم بارجاء أيضا قرار إلغاء الكارنيه الخاص بهيئة النقل العام الصادر لذوى الإعاقة بركوب أتوبيسات هيئة النقل العام مجانا وذلك إسوة بمن يصدر لهم كارنيهات مجانية ومنهم كارنيهات المحاربين القدامى وكارنيهات مصابي الثورة و كارنيهات العاملين بهيئة النقل العام وكارنيهات لكبار السن.

 

ونوهت عضو مجلس النواب، النائبة هند حازم بأنه لابد من العمل بمجانية الكارنيه الصادر من هيئة النقل العام وكارت الخدمات الصادر لهم وذلك حتى يتم الإنتهاء من إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لكل فئات ذوى الإعاقة بجميع مراحلها ، فى ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالتمسيل والتخفيف على هذه الفئة.

 

التضامن الاجتماعي حياة كريمة ذوي الإعاقة مجلس النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة كبار السن

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