أرقام مذهلة.. 1% فقط من البشر يملكون ثلثي ثروات العالم |شاهد

أرقام مذهلة..عرضت فضائية العربية تقريرًا حول توزيع غريب كشفت عنه منظمة أوكسفام غير الحكومية وذلك بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والذي يعد أكبر تجمع لأثرياء العالم.







وأعلنت المنظمة عن أرقام مذهلة ويأتي على رأسها أن 1% فقط من البشر يملكون ثلثي ثروات العالم الجديدة والتي بلغت 42 تريليون دولار، وهذا الرقم هو ضعف الأموال التي كسبها 7 مليارات شخص أي 99% من سكان العالم.





وتقول المنظمة إن الثروات الطائلة تزامنت مع فقر مدقع في آن معًا لأول مرة منذ 25 عامًا، أما بالنسبة للتوقعات فتشير أو كسفام إلى أنه بعد عامين فقط سيكون هذا العقد الأفضل بالنسبة لأصحاب المليارات أيضًا.





وشهد أصحاب المليارات تزايدًا غير عادي لثرواتهم خلال سنوات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية منذ عام 2020، حيث استحوذ أغنى 1% من البشر على 26 تريليون دولار، أي 63% من جميع الثروات الجديدة، بينما ذهب 16 تريليون دولار وهي 37% فقط إلى باقي سكان العالم.





وأظهر التقرير أن 95 شركة غذاء وطاقة ارتفعت أرباحها بأكثر من الضعف في عام 2022، ودفعت منها 257 مليار دولار إلى المساهمين الأغنياء. فأسرة سام والتون مثلًا التي تملك نصف شركة وول مارت قد تلقت 8.5 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما شهد الملياردير الهندي غوتام أداني صاحب شركات طاقة كبرى ارتفاع ثروته بمقدار46% أي 42 مليار دولار في عام 2022 وحده.



