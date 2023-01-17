أخبار الفن| هالة صدقي تفضح مقلب رامز جلال.. وإليسا تخضع لإجراء عملية جراحية

نشر قسم الفن مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

تلتقي الفنانة حنان ماضي بجمهورها يوم 26 يناير القادم، بدار الأوبرا المصرية، وذلك على خشبة المسرح الصغير.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة التذكرة 110 جنيهات فقط، حيث ستكون موحدة.

كشف الفنان أحمد حاتم عن حقيقة تغريدة منسوبة له، تسيء للفنان أحمد صلاح حسني، بعد كلام الأخير عن حبه للنادي الأهلي.

وقال أحمد حاتم فى تسجيل صوتي لأحد البرامج التليفزيونية : هذا الاكونت مزيف ، وأحمد صلاح حسني شخص مقرب لي ، ولا أحتاج أن ابرر أو أوضح له ، ولكني رديت على هذا الأمر حتي لا تكون هناك فتنة ، ومن السهل أن يتأكد أي شخص أن هذه الصفحة لا تخضني وأن صفحاتي الرسمية موثقة ، أتمني أن يتم إعلاق هذا الموضوع نهائياً ، وينال فيلمي المطاريد إعجاب الأهلاوية والزملكوية .

كشفت الفنانة إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي توتير ، عن إجرائها عملية جراحية .

وعلقت اليسا قائلة : أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة . لا داعي للقلق أو الذعر .. بحبكم وشكرا على السؤال .



تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة هالة صدقي ، حيث كشفت عن سر خطير يخص برنامج رامز جلال.

وقالت هالة صدقي: “عرض علي المشاركة فى برنامج رامز جلال ورحبت فى البداية، إلا أنني وضعت شرطاً وهو مشاهدة الحلقة قبل عرضها حتى لا أتعرض للإهانة، إلا أنه لم تتم الموافقة، ولذلك لم أقم بتسجيل الحلقة”.

تحل اليوم ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة التى قدمت عديدا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية ومثلما قدمت أعمالا كثيرة مهمة كان لها أيضا أدوار إنسانية تقوم بها تعبر عن أن النجم ليس فقط مهمته اسعاد الجمهور عبر الشاشة ولكن أيضا له دور مجتمعى ووطنى لابد أن يقوم به.

كشفت الفنانة أصالة سر التخلص من حذائها فى الحفل الذى قدمته فى السعودية من أيام قليلة، حيث قامت بالغناء حافية القدمين.

وقالت أصالة، فى لقاء ببرنامج “theinsiderar”: “لا أحب أن يؤثر أى شيء على الغناء، سواء كان ملابس أو ارتداء الحذاء الذى يصل طول الكعب الخاص به إلى 12 سم”.