عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| هالة صدقي تفضح مقلب رامز جلال.. وإليسا تخضع لإجراء عملية جراحية

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

ممنوع ارتداء الشورت وسعر موحد للتذكرة.. تفاصيل حفل حنان ماضي بالأوبرا

تلتقي الفنانة حنان ماضي بجمهورها يوم 26 يناير القادم، بدار الأوبرا المصرية، وذلك على خشبة المسرح الصغير. 

ومن المقرر أن تبلغ قيمة التذكرة 110 جنيهات فقط، حيث ستكون موحدة. 

أحمد حاتم يكشف حقيقة التغريدة المسيئة لـ أحمد صلاح حسني بسبب الأهلي

كشف الفنان أحمد حاتم عن حقيقة تغريدة منسوبة له، تسيء للفنان أحمد صلاح حسني، بعد كلام الأخير عن حبه للنادي الأهلي.

وقال أحمد حاتم فى تسجيل صوتي لأحد البرامج التليفزيونية : هذا الاكونت مزيف ، وأحمد صلاح حسني شخص مقرب لي ، ولا أحتاج أن ابرر أو أوضح له ، ولكني رديت على هذا الأمر حتي لا تكون هناك فتنة ، ومن السهل أن يتأكد أي شخص أن هذه الصفحة لا تخضني وأن صفحاتي الرسمية موثقة ، أتمني أن يتم إعلاق هذا الموضوع نهائياً ، وينال فيلمي المطاريد إعجاب الأهلاوية والزملكوية .

لا داعي للقلق.. إليسا تخضع لإجراء عملية جراحية .. شاهد

كشفت الفنانة إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي توتير ، عن إجرائها عملية جراحية .

وعلقت اليسا قائلة : أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة . لا داعي للقلق أو الذعر .. بحبكم وشكرا على السؤال .

كله بالاتفاق.. هالة صدقي تفضح مقلب رامز جلال


تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة هالة صدقي ، حيث كشفت عن سر خطير يخص برنامج رامز جلال.

وقالت هالة صدقي: “عرض علي المشاركة فى برنامج رامز جلال ورحبت فى البداية، إلا أنني وضعت شرطاً وهو مشاهدة الحلقة قبل عرضها حتى لا أتعرض للإهانة، إلا أنه لم تتم الموافقة، ولذلك لم أقم بتسجيل الحلقة”. 

 

عملت كممرضة.. ماذا فعلت فاتن حمامة مع فردوس محمد وأبناء شقيقتها

تحل اليوم ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة التى قدمت عديدا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية ومثلما قدمت أعمالا كثيرة مهمة كان لها أيضا أدوار إنسانية تقوم بها تعبر عن أن النجم ليس فقط مهمته اسعاد الجمهور عبر الشاشة ولكن أيضا له دور مجتمعى ووطنى لابد أن يقوم به.

يصل إلى 12 سم.. أصالة تكشف سر تواجدها على المسرح حافية القدمين

كشفت الفنانة أصالة سر التخلص من حذائها فى الحفل الذى قدمته فى السعودية من أيام قليلة، حيث قامت بالغناء حافية القدمين. 

وقالت أصالة، فى لقاء ببرنامج “theinsiderar”: “لا أحب أن يؤثر أى شيء على الغناء، سواء كان ملابس أو ارتداء الحذاء الذى يصل طول الكعب الخاص به إلى 12 سم”. 

 

 

الفن مصر إليسا الأهلى دار الأوبرا نادي الأهلي احمد صلاح حسني هالة صدقي فاتن حمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

يوم أسود على الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مقابل الجنيه؟

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

إيقاف جديد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

اللي زيك يتشال على الراس.. حكاية مشهد لـ عبدالشافي أبكى ملايين الزملكاوية| شاهد

ضربة موجعة.. ثنائي جديد يغيب عن الأهلي في لقاء سموحة بكأس مصر

ترشيحاتنا

مدبولي: حل مشكلات المستثمرين يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال في الداخل والخارج

3 مفاجآت جديدة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سموحة في كأس مصر

الدولة تقوم بدورها.. وزير الري: أطمئن الشعب على حصة مصر من النيل

الزمالك يصدر فرمان بتطبيق عقوبات علي الفريق عقب الخروج من كأس مصر

بعد سيلفي "العلا" مع وزير الثقافة..السعودية تدعم جوني ديب بـ فيلم عالمي|تفاصيل

وزير الري: نحصل على معلوماتنا حول ملء سد النهضة من الأقمار الصناعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعود للرقص الشرقي؟.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل بصور قديمة قبل الشهرة

5 حبات فقط.. نوع من المكسرات يخلصك من دهون البطن بأقل مجهود

ما علاقة الفنان خالد محمود بـ جاكي شان وسر قدراته الخارقة ؟ .. شاهد

خرزانة الغنم أو سلك كهربا.. بوست مثير عن «الأخت» يلقي بصاحبه في السجن

فيديو

معاشات ومنح استثنائية لبعض الفئات.. شاهد التفاصيل

يصل إلى 12 سم.. أصالة تكشف سر تواجدها على المسرح حافية القدمين

كارت العيش الحر.. بطاقة لبيع الخبز للمواطنين بسعر التكلفة خارج التموين

شديد البرودة ليلا.. توقعات حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ