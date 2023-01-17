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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدولار واحد..طريقة مبتكرة في كينيا لمواجهة غلاء الوقود.. فيديو

الوقود
الوقود

عرضت فضائية العربية تقريراً عن طريقة مبتكرة في كينيا لمواجهة غلاء الوقود.


وأفاد التقرير، أن هناك شركات كينية تصنع دراجات نارية كهربائية، من خلال إعادة تدوير بطاريات مركبات وحافلات، وتحتوي الدراجات النارية الكهربائية على بطاريتين، تمكن الدراجة عند شحنهما بشكل كامل من قطع 180 كيلو متر في اليوم الواحد، وبتكلفه لا تتجاوز دولاراً واحد.

يفيد في تقليل التلوث


وأضاف التقرير، أن إعادة تدوير بطاريات مركبات و حافلات في تصنيع دراجات نارية كهربائية، ، يفيد في تقليل التلوث ، مؤكداً أن هذا التوجه بصناعة تلك الدراجات، جاء لمواجهة الأرتفاع المستمر في أسعار الوقود، الذي بدأ في كينيا مع وباء كورونا، و زاد بسبب أثار الحرب في أوكرانيا.

ووفقاً للتقرير، أن الحكومة في كينيا ، ألغت دعم الوقود نهاية عام 2022، ما أدى لزيادة 13% في كلفة الوقود.

 

 

الوقود دراجات نارية كهربائية دولار التلوث بطاريات مركبات

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