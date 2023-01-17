بدولار واحد..طريقة مبتكرة في كينيا لمواجهة غلاء الوقود.. فيديو

عرضت فضائية العربية تقريراً عن طريقة مبتكرة في كينيا لمواجهة غلاء الوقود.



وأفاد التقرير، أن هناك شركات كينية تصنع دراجات نارية كهربائية، من خلال إعادة تدوير بطاريات مركبات وحافلات، وتحتوي الدراجات النارية الكهربائية على بطاريتين، تمكن الدراجة عند شحنهما بشكل كامل من قطع 180 كيلو متر في اليوم الواحد، وبتكلفه لا تتجاوز دولاراً واحد.

يفيد في تقليل التلوث



وأضاف التقرير، أن إعادة تدوير بطاريات مركبات و حافلات في تصنيع دراجات نارية كهربائية، ، يفيد في تقليل التلوث ، مؤكداً أن هذا التوجه بصناعة تلك الدراجات، جاء لمواجهة الأرتفاع المستمر في أسعار الوقود، الذي بدأ في كينيا مع وباء كورونا، و زاد بسبب أثار الحرب في أوكرانيا.

ووفقاً للتقرير، أن الحكومة في كينيا ، ألغت دعم الوقود نهاية عام 2022، ما أدى لزيادة 13% في كلفة الوقود.