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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيه الحلاوة دي؟.. تعليق خالد الغندور على مشاركة كهربا أساسيا مع الأهلي

كهربا
كهربا

علق خالد الغندور علي مشاركة كهربا أساسيا في مباراة الأهلي أمام سموحة في بطولة كأس مصر.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الاهلاوية بيحتفلوا بعودة كهربا  وكأنه انتصار علي الزمالك رغم إنه مش طرف زي ما بيقولوا  وده بعد إيقاف ٦ شهور  وغرامة تخطت ٨٠ مليون جنيه  ولجنة انضباط يوم ٢ فبراير وقرار جديد والفلوس لم تدفع  إيه الحلاوة دي ".


ويلتقي الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر مع سموحة، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر، قبل أيام من اصطدامه بغريمه التقليدي الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب عبد الباسط عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:

انفراد

تشكيل الأهلي أمام سموحة (كهربا يقود الهجوم)

محمد الشناوي

علي معلول - محمود متولي - رامي ربيعة - محمد هاني

حمدي فتحي - ديانج - محمد فخري

حسين الشحات - أحمد عبدالقادر

كهربا

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