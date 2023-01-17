حامد فارس: توحيد الموقف الفلسطيني أصبح مطلبا قويا

أكد الدكتور حامد فارس خبير الشئون العربية والعلاقات الدولية، أن مصر نجحت في وقف إطلاق النار في ثلاث مواقف في بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأضاف حامد فارس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تشكل حاضنة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ.

توحيد الموقف الفلسطيني



وتابع الدكتور حامد فارس خبير الشئون العربية والعلاقات الدولية، أن مصر نجحت في القيام بدور محوري حقيقي للأزمة في أكثر من موقف ومنذ عام 2014، لافتا إلى أن توحيد الموقف الفلسطيني أصبح مطلب قوي من جانب الداخل الفلسطيني والقوى التي تتدخل لحل الأزمة.

وأكمل الدكتور حامد فارس خبير الشئون العربية والعلاقات الدولية، أن وجود حكومة حكومة نتنياهو صعبت الموقف التفاوضي الفلسطيني الإسرائيلي.



وفي السياق نفسه أشار الدكتور حامد فارس خبير الشئون العربية والعلاقات الدولية، إلى أن الأردن تعتبر الأرض صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية