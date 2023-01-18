أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

أثار الفنان أحمد الفيشاوى حالة من الجدل الواسع عند نشره صورة لطفل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وعلق عليها أنه ابنه.

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وقال الفيشاوى : “ابني يكبر وأقوى ويفوز في فصل الكاراتيه ، برافوا دامير .. استمر في التقدم”.

وتسبب تعليق أحمد الفيشاوى عبر حسابه فى حالة من الجدل بين متابعيه حيث علق البعض على أن هذه الصورة ابنه الذى لم يعترف به وبعد ذلك قرر أن يعتبر به فى الفترة الحالية وهو ابنه من فتاة ألمانية.

وكانت هذه الأخبار التى تم تداولها منذ فترة وتحديدا بعد أزمة أحمد الفيشاوى مع هند الحناوى وابنته لينا، حيث خرجت لينا وتحدثت عن شقيقها وهو الأمر الذى شغل الرأى العام ولكنه لم يعقب عليه أحمد الفيشاوى.