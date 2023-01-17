شارب حاجة|نجم الزمالك السابق يسخر من أداء الهاني سليمان في مباراة الأهلي

علق تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق على أداء الهاني سليمان حارس مرمي نادى سموحة، فى اللقاء الذي يجمعه مع الاهلي على استاد القاهرة فى نصف نهائي كأس مصر 2022.

وكتب دونجا عبر حسابه على تويتر "الهانى سليمان شارب حاجة ولا ايه مالك يا حبيبي".

وسجل الهدف الأول للأهلي اللاعب أحمد عبد القادر فى الدقيقة 8 بعد عرضية من الناحية اليمنى من محمود عبد المنعم كهربا ، يتعامل معها الهاني سليمان بطريقة ساذجة .

وسجل حمدي فتحي الهدف الثاني فى الدقيقة 11 ، بعدما هيأ الكرة كهربا لحمدي الذي سدد كرة قوية فشل الهاني سليمان فى التعامل معها.