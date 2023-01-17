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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت بعد أداء كهربا مع الأهلي أمام سموحة: فلوس الغرامة تتدفع

صدى البلد

علق الاعلامي هاني حتحوت علي أداء كهربا في مباراة اليوم أمام سموحة وصناعته لهدفين واحراز الهدف الثالث .

وغرد حتحوت من خلال حسابه الشخصي تويتر :" فلوس الغرامة تتدفع بقى ويبقى كهربا هو المهاجم الأفريقي اللي كولر عايزه ".


أضاف  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث أمام سموحة، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين  على استاد القاهرة فى نصف نهائي كأس مصر 2022.  

 

سجل الهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 36 من زمن المباراة  بعد مراوغة وتمريرة مميزة من حسين الشحات ليضع كهربا الكرة من أعلى الحارس عمر صلاح.

وسجل الهدف الأول للأهلي اللاعب أحمد عبد القادر فى الدقيقة 8 بعد عرضية من الناحية اليمنى من محمود عبد المنعم كهربا ، يتعامل معها الهاني سليمان بطريقة ساذجة .

وسجل الهدف الثاني  للأهلي حمدي فتحي فى الدقيقة 11 ، بعد ما هيأ الكرة محمود عبد المنعم كهربا لحمدي  الذي سدد كرة قوية فشل الهاني سليمان فى التعامل معها .

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