إبراهيم فايق لجماهير الأهلي: فرحة كولر بهدف كهربا تلخص كل شيء.. شاهد

علق الاعلامي ابراهيم فايق علي فرحة المدير الفني للنادي الاهلي كولر بعد تألق كهربا في الشوط الأول مع الأهلي .

وغرد فايق من خلال حسابه الشخصي تويتر :" فرحة كولر بهدف كهربا تلخص لك كل حاجة ".



أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث أمام سموحة، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة فى نصف نهائي كأس مصر 2022.

سجل الهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 36 من زمن المباراة بعد مراوغة وتمريرة مميزة من حسين الشحات ليضع كهربا الكرة من أعلى الحارس عمر صلاح.

وسجل الهدف الأول للأهلي اللاعب أحمد عبد القادر فى الدقيقة 8 بعد عرضية من الناحية اليمنى من محمود عبد المنعم كهربا ، يتعامل معها الهاني سليمان بطريقة ساذجة .

وسجل الهدف الثاني للأهلي حمدي فتحي فى الدقيقة 11 ، بعد ما هيأ الكرة محمود عبد المنعم كهربا لحمدي الذي سدد كرة قوية فشل الهاني سليمان فى التعامل معها .