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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

باقي ربع ساعة .. منتخب مصر لليد يتفوق على أمريكا 25-9

صدى البلد

مرت 45 دقيقة من عمر المباراة بتقدم منتخب مصر لكرة اليد على منافسة أمريكا بنتيجة 25-9 بطولة العالم التي تقام منافساتها في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وشهد الشوط الأول تألق كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر، حيث تصدى لأكثر من تصويبة على مرماه، كما تألق حسن وليد قداح الظهير الأيسر والذي أحرز 4 أهداف من 5 تصويبات.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة مع منتخبي، كرواتيا والمغرب.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب الأمريكي المركز الثالث برصيد نقطتين.

استبعد الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، الثلاثي أحمد خيري وشادي خليل، وعبد الرحمن حميد من مواجهة أمريكا، اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد، ليحل كريم هنداوي ومحمد ممدوح هاشم مكانهما في المباراة.

ويبحث المنتخب في مباراة اليوم عن التأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة وذلك بعد ان حقق انتصارين في اول مباراتين حيث يحتل المنتخب الوطني حاليا المركز الأول برصيد 4 نقاط ويأتي المنتخب الأمريكي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط.

وكان الفراعنة قد فازوا في اللقاء الافتتاحي علي كرواتيا بنتيجة 31-22 ثم الفوز علي المغرب في المباراة الثانية بنتيجة 30-19.

في حين فاز المنتخب الأمريكي بصعوبة علي المغرب في لقائه الأول بنتيجة 28-27 ثم خسر من كرواتيا في اللقاء الثاني بنتيجة 40-22.

 

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