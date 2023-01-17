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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مقرر لجنة أولويات الاستثمار: وثيقة ملكية الدولة تضع دستورا اقتصاديا للقطاع الخاص..فيديو

الدكتورأيمن محسب،
الدكتورأيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الإستثمار العامة

أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة، أن من يدفع عجلة التنمية في السوق المصري هو القطاع الخاص، والإستثمار أيضا له دور هام في ذلك.

وقال “محسب”، خلال لقاء له ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن الدولة أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تعد بارقة أمل لدعم الاقتصاد المصري، مما ساهم في ترك مساحة أمام القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية. 

وضع “دستور اقتصادي”

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة، أن وثيقة ملكية الدولة يجب أن تكون جزءا من خطة متكاملة، فالوثيقة تُسهم فى وضع “دستور اقتصادي” يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة.

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