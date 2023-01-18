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ديني

هل تدليك القدم من شروط صحة الوضوء .. علي جمعة يرد

صدى البلد

هل يجب تدليك القدم باليد في الوضوء؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة  ، مفتي الجمهورية السابق.

هل يجب تدليك القدم في الوضوء

وقال الدكتور علي جمعة ردا على سؤال “هل يجب تدليك القدم في الوضوء؟”: "إن غسيل الرجل لا يشترط فيه الدلك عند الشافعية، بمعنى "لو جبت خرطوم وخليت المياه تيجى على رجلي أو حطيت رجلي تحت الحنفية والمياه جت عليها جائز"، ومش لازم تدليك القدم باليد". 

هل يجوز المسح على البدلة أثناء الوضوء لصعوبة خلعها في العمل؟

  أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قائلاً: أن كل شيء في الشريعة له شروط، والوضوء شرط للصلاة، والشرط خارج عن الماهية، أما السبب فهو علامة يستفاد من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، أما الركوع والسجود مثلا فهي أركان.

وأوضح جمعة أن الوضوء أنزل الله فيه آيات محكمات وبين أنه عبارة عن غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين.

وقال جمعة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخفف على أمته، جعل من الجائز المسح على الخفين وألحق بهما الجوربين فورد عنه أنه مسح على العمامة وعلى الجوربين، ومن هنا أخذ الحنابلة جواز المسح على الجوربين كالخفين تمامًا، "مينفعش نقيس عليها ونقول نمسح على وشنا أو على المانكير أو الكم..فهذه الأمور ليس فيها قياس..فلا قياس في العبادات"،؟

وأوضح قائلاً: أننا لو توسعنا في الشروط الشرعية لأجزنا مثلًا أن نصلي لغير القبلة أو بعد خروج الوقت وبذلك نكون قد فقدنا الشرط، وأكد أن الشروط في الشريعة كلها وهي ما تسمى بنظرية الشرط.

الوضوء الدكتور علي جمعة هل يجب تدليك القدم باليد في الوضوء

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