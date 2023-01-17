رسميا.. ولفرهامبتون يتعاقد مع بابلو سارابيا قادما من باريس سان جيرمان

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الإسباني بابلو سارابيا قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي.

ونشر نادي ولفرهامبتون بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله التعاقد مع سارابيا بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في أول تجربة لمهاجم إسبانيا في كأس العالم 2022 بقطر، في الدوري الإنجليزي.

وبدأ سارابيا مشواره في أكاديمية ريال مدريد، وقاد منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا في بطولة أوروبا تحت قيادة خولين لوبتيجي المدير الفني الحالي لـ ولفرهامبتون.

ولعب بابلو سارابيا لـ خيتافي وإشبيلية قبل الانتقال لـ باريس سان جيرمان عام 2019، لكنه تمت إعارته إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي الموسم الماضي، قبل العودة للفريق الفرنسي.

ولم يحظ بابلو سارابيا بفرصة المشاركة بشكل أساسي في باريس سان جيرمان ليرحل عن الفريق.